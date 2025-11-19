"'내 삶도 힘든데 남 얘기까지 봐야 돼?'... 악플 달려도 해야 하는 일"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

안녕하세요! 이우고등학교에 재학중인 1학년 강유미, 김서윤, 김진모, 박정민, 주진서, 차수린입니다. 저희는 사회문제에 대해 공감하고 실천하는 문제공감프로젝트를 진행하는 과정에서 노인분들의 정서적 외로움을 알게 되었고, 깊이 고민해보려 합니다. 이에 대한 인터뷰와 설문조사를 진행했고, 앞으로 많은 할머니 할아버지들을 만나뵈어 이야기를 들어볼 예정입니다. 또한 그 모든 이야기를 기사에 담아 많은 사람들에게 알리려고 합니다.

큰사진보기 ▲김혜원 작가님과의 만남 ⓒ 차수린 관련사진보기

"그분들의 잘못이 아니죠. 누구의 잘못이 아니야. 우리 사회적인 문제나 역사적인 문제가 다 거기 포함되어 있고, 우리가 누군가를 만나서 그 사람들을 쉽게 판단 해서는 안 된다고 생각해요. 요즘 사람들이 너무 쉽게 현상적인 것만 보고 판단을 해요. 좀 천천히 생각하고 깊게 생각하고, 또 그 배경 뒤에 뭐가 있었을까 라는 고민을 같이해 봐야 사회문제가 풀리지, '너무 추해 잘못됐어', 이러면 그 문제는 영영 풀리지 않아요. 품이 많이 필요해요. 누군가는 품을 팔아야 돼요."

"사회복지사가 너무 부족해요. 한 명이 담당해야 하는 어르신이 수백 명이에요. 그러니까 독거 어르신들이 고독사하는 경우가 많죠. 사실 제일 먼저 발견하는 사람이 요구르트 아줌마라는 말도 있어요. 쉬고 있는 인력이나 청년, 학생들이 함께할 수 있는 방법을 찾아봐야 해요. 사회복지사들이 못 하는 일을 우리가 도울 수 있을지도 몰라요."

큰사진보기 ▲책 <나 같은 늙은이 찾아와줘서 고마워> 겉표지 ⓒ 오마이북 관련사진보기

"누구나 다 독거가 돼요. 죽기 전엔 누구나 독거예요. 누구나 혼자 사는 시간이 와요. 그분들을 조롱했던 사람들도 마찬가지고. 인간은 때때로 다 혼자잖아요. 근데 그 혼자 됐다는 상황 자체에 대한 비판은 누구나 너무 쉬운 거죠. 독거가 될 수 있는 상황은 누구나 다 갖고 있어요."

"이건 노인 문제가 아니라 인간 존엄의 문제예요. 누구나 존엄하게 늙고, 존엄하게 죽을 권리가 있죠."

"사람들이 그래요. '내 삶도 힘든데 남 얘기까지 봐야 하나.' 하지만 누군가는 계속 말해야 해요. '여기 사람이 있어요.' 그 한마디가 사회를 살리는 거예요. 아무도 안 읽어 주더라도, 두세 사람만 읽더라도, 악플이 막 달린다 하더라도 누군가는 지속적으로 얘기해 줘야 해요. 그게 우리 사회가 죽지 않았다는 거예요. 그런 목소리를 내는 사람이 아무도 없는 사회는 죽은 거죠."

큰사진보기 ▲지팡이를 짚은 노인 ⓒ 연합=OGQ 관련사진보기

"처음엔 차갑게 대하시지만, 손을 한 번 잡으면 절대 안 놓으세요. 손이 축축해질 때까지요. 누군가 나를 잊지 않고 있다는 것, 그게 어르신들이 살아갈 힘이 되는 거예요."

"우리가 만나는 어르신들은 다 대한민국을 일으킨 분들이에요. 그분들의 이야기는 모두 역사의 한 페이지예요. 대통령이나 기업인들만 역사를 만드는 게 아니에요. 평범한 사람들이 역사를 만들어요."

*후원해 주신 원고료는 할머니, 할아버지와의 만남에 쓰겠습니다. 감사합니다.