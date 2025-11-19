"'내 삶도 힘든데 남 얘기까지 봐야 돼?'... 악플 달려도 해야 하는 일"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
안녕하세요! 이우고등학교에 재학중인 1학년 강유미, 김서윤, 김진모, 박정민, 주진서, 차수린입니다. 저희는 사회문제에 대해 공감하고 실천하는 문제공감프로젝트를 진행하는 과정에서 노인분들의 정서적 외로움을 알게 되었고, 깊이 고민해보려 합니다. 이에 대한 인터뷰와 설문조사를 진행했고, 앞으로 많은 할머니 할아버지들을 만나뵈어 이야기를 들어볼 예정입니다. 또한 그 모든 이야기를 기사에 담아 많은 사람들에게 알리려고 합니다.
할머니 할아버지의 '화양연화'를 듣고 세상에 알리는 것으로 문제공감프로젝트의 주제를 확정했다. 하지만 우리는 어디서부터 시작해야 할지 감을 잡지 못하고 있었다. 우리 모두 처음이기에 어르신분들과 인터뷰 약속은 어떻게 잡아야 할지, 어떤 대화를 나누고 글을 써야 할지 모든 게 어렵게 느껴지기만 했다.
일단 급한 마음에 무작정 이곳저곳에 연락을 돌렸다. 그러던 와중에 우리는 노인분들을 바로 만나 이야기를 나누는 것보다는 이 주제에 대해 잘 알고 계시는 분을 먼저 만나 뵙고 인터뷰를 해보는 게 우선인 것 같다고 생각하게 되었다. 어떤 분을 만나면 좋을지 찾아보다가 진서가 '<오마이뉴스> 시민기자'인 김혜원 작가님이 쓴 <나 같은 늙은이 찾아와줘서 고마워>라는 책을 발견했다.
책 소개 글을 보니 우리가 하고 싶은 활동과 똑같았기에, 김혜원 작가님을 만나 뵙고 이야기를 나누고 싶었다. 연락을 드리기 위해 알아보니 김혜원 작가님은 2018년 기사를 마지막으로 더 이상 <오마이뉴스>에 글을 올리지 않으셨다. 하지만 김혜원 작가님과의 만남이 우리에게는 꼭 필요했기에 간절한 마음으로 쪽지를 보냈다. 다행히 우리의 간절한 마음이 전달된 것일까? 지난 10월 15일 김혜원 작가님과 이우학교에서 약속을 잡을 수 있었다.
감사한 마음을 담아 열심히 준비해서 의미 있는 시간을 보내고 싶었다. 작가님을 만나기 전 <나 같은 늙은이 찾아와줘서 고마워>를 함께 읽고 각자가 느낀 감정을 공유했다. 그렇게 설레고 긴장되는 마음으로 김혜원 작가님을 모셨다. 작가님과 책에 대한 이야기를 나누고 궁금했던 것을 여쭤보면서 많이 배울 수 있었다.
깊이 생각하기, 품을 팔기
우리는 흔히 노인을 주름지고, 허리가 굽은 '지금의 모습'으로만 본다. 하지만 그분들에게도 꽃처럼 아름답던 시절이 있었다. 김혜원 작가님은 "그 시절의 에너지를 품고 지금까지 살아오신 분들"이라고 말하며, "그분들을 단지 초라한 모습으로만 보는 건 너무 안타깝다"라고 하셨다.
김혜원 작가님은 기자이자 사회문제를 다루는 작가이다. 작가님은 무엇이든 쉽게 판단하는 요즘 사회의 분위기를 안타까워하셨다.
"그분들의 잘못이 아니죠. 누구의 잘못이 아니야. 우리 사회적인 문제나 역사적인 문제가 다 거기 포함되어 있고, 우리가 누군가를 만나서 그 사람들을 쉽게 판단 해서는 안 된다고 생각해요. 요즘 사람들이 너무 쉽게 현상적인 것만 보고 판단을 해요. 좀 천천히 생각하고 깊게 생각하고, 또 그 배경 뒤에 뭐가 있었을까 라는 고민을 같이해 봐야 사회문제가 풀리지, '너무 추해 잘못됐어', 이러면 그 문제는 영영 풀리지 않아요. 품이 많이 필요해요. 누군가는 품을 팔아야 돼요."
작가님이 말하는 '품을 판다'는 것은 마음과 시간을 들여, 사람을 진심으로 이해하려는 노력이라고 생각한다. 빠르게 나아가는 시대에 '깊이 생각하는 일'이야말로 지금 우리가 잃어버린 가장 중요한 능력일지도 모른다.
작가님은 현재 우리 사회의 복지 현실에 대해서도 말씀하셨다.
"사회복지사가 너무 부족해요. 한 명이 담당해야 하는 어르신이 수백 명이에요. 그러니까 독거 어르신들이 고독사하는 경우가 많죠. 사실 제일 먼저 발견하는 사람이 요구르트 아줌마라는 말도 있어요. 쉬고 있는 인력이나 청년, 학생들이 함께할 수 있는 방법을 찾아봐야 해요. 사회복지사들이 못 하는 일을 우리가 도울 수 있을지도 몰라요."
현재 우리나라의 복지 제도에는 문제가 많으며, 이런 복지 제도에 대해서 비판하고 고쳐나가야 한다. 동시에 우리가 도움이 되고 싶다는 생각이 들었다. 국가의 복지 제도가 완벽하지 않다면, 시민이 서로 도와야 한다.
누구나 다 독거가 된다
"누구나 다 독거가 돼요. 죽기 전엔 누구나 독거예요. 누구나 혼자 사는 시간이 와요. 그분들을 조롱했던 사람들도 마찬가지고. 인간은 때때로 다 혼자잖아요. 근데 그 혼자 됐다는 상황 자체에 대한 비판은 누구나 너무 쉬운 거죠. 독거가 될 수 있는 상황은 누구나 다 갖고 있어요."
인간이라면 누구나 언젠가는 홀로 살아가야 하는 순간이 온다. 우리는 이 사실을 잊고 살아가고 있던 것이 아닐까. 독거는 누군가의 탓이 될 수 없다. 어떻게 하면 서로를 품으며 함께 살아갈 수 있을지 고민하게 되었다.
"이건 노인 문제가 아니라 인간 존엄의 문제예요. 누구나 존엄하게 늙고, 존엄하게 죽을 권리가 있죠."
여기 사람 있어요
김혜원 작가님은 사회의 소외된 사람들의 이야기를 꾸준히 써오셨다.
"사람들이 그래요. '내 삶도 힘든데 남 얘기까지 봐야 하나.' 하지만 누군가는 계속 말해야 해요. '여기 사람이 있어요.' 그 한마디가 사회를 살리는 거예요. 아무도 안 읽어 주더라도, 두세 사람만 읽더라도, 악플이 막 달린다 하더라도 누군가는 지속적으로 얘기해 줘야 해요. 그게 우리 사회가 죽지 않았다는 거예요. 그런 목소리를 내는 사람이 아무도 없는 사회는 죽은 거죠."
작가님은 목소리를 낼 수 없는 사람들을 대신해 세상에 외치는 일을 '기자의 역할'이라고 말씀하셨다. 어르신분의 이야기를 듣고 알리는 것으로 사회를 살릴 수 있다는 말에 우리는 활동에 좀 더 확신을 가질 수 있었다.
그리운 정, 손 한 번 잡는 따뜻함
"처음엔 차갑게 대하시지만, 손을 한 번 잡으면 절대 안 놓으세요. 손이 축축해질 때까지요. 누군가 나를 잊지 않고 있다는 것, 그게 어르신들이 살아갈 힘이 되는 거예요."
할머니 할아버지들은 정이 그리운 것이다. 손을 한 번 잡고 안아드리는 것. 중요한 것은 마음과 눈빛, 그리고 스킨십이라고 하셨다.
"우리가 만나는 어르신들은 다 대한민국을 일으킨 분들이에요. 그분들의 이야기는 모두 역사의 한 페이지예요. 대통령이나 기업인들만 역사를 만드는 게 아니에요. 평범한 사람들이 역사를 만들어요."
작가님의 말처럼, 누군가의 평범한 하루가 사실은 시대의 기록일지도 모른다는 생각이 든다.
김혜원 작가님은 마음만 앞섰던 우리에게 어떤 고민을 해야 할지, 어떤 생각을 가져야 할지 알려주셨다. "누군가는 품을 팔아야 사회의 문제가 풀린다"는 말씀을 듣고 마음이 단단해졌다. 작가님 같은 사람이 많아질수록, 좋은 사회는 분명 현실이 될 거라 믿게 되었다. 많은 것을 배울 수 있는 감사하고 소중한 시간이었다.
이제 우리가 할 일은 그 이야기를 듣고, 기록하고, 전하는 것이다. 누군가의 인생을 '늙음'으로만 보지 않고, 그 속의 화양연화를 기억하는 일이 진짜 '품을 파는 일' 아닐까?
*후원해 주신 원고료는 할머니, 할아버지와의 만남에 쓰겠습니다. 감사합니다.