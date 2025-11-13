메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"밀양수산제 농경문화축제", 15~16일 밀양수산제 역사공원

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

부산경남

한줄뉴스

25.11.13 23:03최종 업데이트 25.11.13 23:03

"밀양수산제 농경문화축제", 15~16일 밀양수산제 역사공원

원고료로 응원하기
밀양의 풍요로운 수산제 들녁에서 천년 농경의 숨결을 이어온 제3회 밀양수산제농경문화축제가 15일과 16일 이틀동안 밀양수산제 역사공원에서열린다.

밀양수산제 농경문화축제는 농경문화의 보고인 밀양 수산제의 문화재 장소성을 명소화시키고, 밀양 전통 농경문화와 민속놀이를 활성화하여 지역문화로 발전, 밀양만의 농경문화유산을 소재로 주민 참여의 새로운 축제방향을 제시하기 위해 열린다.

짚풀 공예품 전시, 닥종이 공예품 전시, 밀양백중놀이 밀양새터가을굿놀이 등 문화유산 공연이 펼쳐진다. 또 미끄럼틀 체험, 떡매치기 체험, 연날리기 체험 놀이가 열리고, 축제 기간 수산제 주막 운영, 단감 사과 고추 대추 등 밀양농산물 판매, 추억의 주전부리도 마련된다.

권무성 수산제농경문화축제 추진위원장은 "이번 축제는 하남읍 초동면 지역민들이 직접 기획하고 운영하는 진정한 주민 주도형 축제라 강조하며 짚풀 공예, 전통농기구 전시, 민속놀이, 전통주막 운영 등 다양한 체험과 전시를 통해 우리 농경문화의 멋과 흥을 함께 느끼시길 바란다"고 전했다.

15~16일, 제3회 밀양수산제 농경문화축제
15~16일, 제3회 밀양수산제 농경문화축제 ⓒ 박호진
AD

#밀양

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사임소리 학생, '경남 어린이 불조심 포스터 공모전' 최우수상



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초