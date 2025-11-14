인천 영종도에 '삼목도 선사유적 배움터' 기공식 개최

큰사진보기 ▲삼목도 선사 유적지삼목도 선사유적지가 담안에 있다. 유적지만 있을뿐 휴식공간이나 교육장소가 없다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲선사 주거 유적지선사 주거지를 잘 보관한 장소이다 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼목도 선사유적 배움터 기공식배움터 기공식의 첫삽을 뜨고 있다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

인천 중구 영종도 운서동 일대에서 발굴된 신석기시대 주거 유적지인 '삼목도 선사유적'이 13일 '선사유적 배움터' 기공식을 열고 본격적인 조성사업에 들어갔다. 이날 행사에는 김정헌 인천 중구청장, 이학재 인천국제공항공사 사장, 지역주민, 관계기관 인사 등 100여 명이 참석해 영종도의 새로운 역사문화공간 탄생을 축하했다.삼목도 선사유적은 2003년 인천국제공항 물류단지 부지 발굴조사 중 발견된 신석기 시대 중기(기원전 약 4000~3100년경)의 수혈주거지로, 17기 이상의 움집터가 확인되었다. 이 유적은 서해 도서지역 최대 규모로, 당시 섬에서도 장기간 정착생활이 가능했음을 보여주는 중요한 자료로 평가된다. 2006년 9월 11일에는 인천광역시 기념물 제55호로 지정되며 그 학술적 가치를 공식 인정받았다.인천 중구청과 인천국제공항공사는 지난 4월 '삼목도 선사유적 공원 활성화 업무협약'을 체결하고, 유적을 중심으로 한 역사·체험형 교육공간 조성을 추진해왔다. 이번 기공식을 계기로 내년까지 ▲교육관 및 전시공간 ▲문화재 해설사 대기실 ▲방문객 편의시설 등이 순차적으로 조성된다. 또한, 발굴 체험 프로그램과 선사시대 도구 만들기 교실, 어린이 역사탐방 등 교육·체험 프로그램이 운영될 예정이며, 2026년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.공항공사는 시설 및 편의공간을, 중구는 교육프로그램과 문화행사를 각각 담당하며, 유적이 단순한 보존 공간을 넘어 '참여형 역사교육장'으로 자리매김하도록 협력할 계획이다.이학재 인천국제공항공사 사장은 "영종도는 이제 단순한 공항의 섬이 아니라, 역사와 문화가 공존하는 섬으로 새롭게 도약하고 있습니다. 공항공사는 지역사회와의 상생을 바탕으로 유적 보존과 교육시설 조성에 최선을 다하겠습니다"라고 전했다.김정헌 인천 중구청장은 기념사에서 "삼목도 선사유적 배움터는 지역의 역사자원을 체계적으로 보존하고, 주민이 함께 배우고 즐길 수 있는 문화공간으로 발전시켜 나가겠습니다"라고 밝히며, 주민과 행정이 함께 만들어가는 역사문화도시로의 도약을 강조했다.삼목도 선사유적 배움터 조성사업은 단순한 복원사업을 넘어, 지역의 역사문화 자원을 교육과 관광으로 연결하는 '영종 역사문화벨트' 구축의 출발점으로 평가된다. 유적공원 내에는 산책로와 안내판이 설치되고, 당시 주거 형태를 복원한 전시공간이 마련되어 시민과 관광객이 과거의 삶을 직접 체험할 수 있도록 구성된다.인천 중구청 관계자는 "이번 사업은 지역의 역사문화 인프라 확충은 물론, 주민 참여형 프로그램을 통해 지역공동체의 문화적 자긍심을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.행사는 영종 하늘새 합창단의 합창공연으로 막을 열었으며, 이어 김정헌 구청장과 이학재 사장의 기념사, 시삽식 및 기념촬영 순으로 진행됐다.