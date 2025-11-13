중학생이 수능 시험장 폭파 협박 글 올렸다가 자수, 경찰 수사

AD

13일 전국적으로 대학수학능력시험이 치러진 가운데, 경남지역에서 시험장 폭파 협박 글을 올린 10대 중학생이 경찰에 붙잡혔다.경상남도경찰청, 경남도교육청에 따르면 경남지역 한 고등학교에 설치된 수능시험장에 대한 폭파협박 글 게시한 피의자인 중학생이 경찰에 검거되었다.하루 전날인 12일 오후 10시 34분경 인터넷 사이트에 "수능날 ○○고등학교에 폭발물을 설치했다"는 글이 올라왔다. 해당 글을 올린 본인이 자수를 했던 것이다.경찰은 이날 오후 10시 52분경 112 신고를 받아 해당 학교에 경찰관 10여명을 출동시켜 점검을 벌였고, 폭발물 설치가 없었다고 밝혔다.경찰은 13일 새벽 0시 20분경 신고자인 해당 중학생을 상대로 경위를 확인하던 중 "본인이 글 게시 후 신고하였다"고 자백해 검거했다.해당 중학생은 집에 있는 컴퓨터로 글을 올리고 신고하였다고 구두진술했다고 경찰이 전했다.경찰은 향후 증거분석과 피의자 조사 등 사건처리를 할 예정이다. 해당 중학생은 공중협박(형법) 혐의를 받고 있다.교육부와 경남도교육청은 수능시험장 폭발물 설치 협박 관련한 상황을 접수하고 경찰 등과 함께 시험장 점검을 벌여 이상이 없다고 판단해 '중단 없는 시험장 운영'을 했다고 밝혔다.이날 일반 응시생들의 시험은 오후 5시경, 장애인 학생들 시험은 오후 8시경 각각 마무리 되었다. 이에 교육당국은 수험생과 학부모의 걱정을 우려해 폭파 협박 글 게시와 검거 사실을 모든 시험이 종료된 이후에 보도하도록 조치를 하기도 했다.경남경찰청 관계자는 "폭발 협박 글을 확인한 뒤 곧바로 현장 수색과 CC-TV 확인을 했더니 이상이 없었다"라며 "글을 올린 본인이 자수해서 확인해 검거했다"라고 밝혔다.경남교육청 관계자는 "현장 확인 후 이상이 없다고 판단해 시험장을 정상 운영했다"라고 밝혔다.