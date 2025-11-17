사라지는 '크랙판' 시대, 게이머 소비 습관 바뀌었나

AD

게임 콘텐츠 이용량은 늘었는데 불법복제물 이용은 줄며 정품 선호 경향이 감지되고 있다.한국저작권보호원에서 올해 1월 발간한 <저작권 보호 연차 보고서>에 따르면, 2020년부터 2024년까지 음악, 영화, 방송, 출판, 게임, 웹툰을 합한 불법복제물 이용률은 20.5%에서 19.1%까지 조금씩 감소 중인 것으로 나타났다.이 가운데 게임은 2019년 24.8%에서 2024년 2.3%p 감소한 22.5%로 조금씩 하락하고 있다. 이는 게임 콘텐츠 이용량이 2020년 4만8324개에서 지난해 6만1096개로 무려 26.4%가 상승한 가운데 일어난 것이다.이에 대해 한국저작권보호원은 '국민들의 저작권 보호 인식 수준 개선이 불법복제물 이용률의 감소로 이어졌다'고 해석했다. 실제로 같은 보고서에 따르면, 저작권 보호 인식 수준은 2020년 3.12점을 기록한 후 지속적으로 상승해 2024년 3.24점을 기록했다.실제로, 이아무개(25)씨는 과거 플레이스테이션이나 닌텐도 등 콘솔 게임의 불법복제 버전을 즐겼지만, 지금은 정품만 이용한다. 그는 "불법판은 다른 사람과 게임 상에서 함께 할 수 없는 싱글플레이만 가능하고 일부 기능이 제한돼 불편하다"며 "스팀은 세일이 잦아 기다렸다가 구매하기도 하고, 값을 지불하는 게 창작자에 대한 존중이라 생각한다"고 말했다. 불법판 게임은 현재의 정품 시장에 비해 너무 번거롭고 제한되는 것이 많다는 게 이씨의 설명이다.마찬가지로 어렸을 때 '마인크래프트' 등의 게임에서 불법복제 버전을 즐겼던 양아무개(22)씨 또한 이씨의 답변에 공감하며 "요즘은 스팀과 같은 게임 유통망이 잘 구축돼 있고 세일 행사를 워낙 많이 하다 보니 불법판의 메리트가 사라졌다"고 말했다.이씨와 양씨 모두 불법판 게임은 스팀과 같은 게임 판매 플랫폼의 유행으로 과거에 비해 그 메리트가 크게 떨어졌으며, 게임을 원활하게 진행할 수도 없어 지양한다고 말했다. 새로운 플랫폼의 등장과 불법판의 번거로움이 게이머들의 소비 행동을 변화시키고 있는 것이다.스팀은 미국의 비디오 게임 개발사인 밸브 코퍼레이션이 개발하고 운영 중인 세계 최대 규모의 게임 유통망이다. 게임 시장 분석 서비스인 스팀DB에 따르면, 스팀은 2025년 최대 동시 접속자 수 4천만 명을 돌파했으며, 1만8588개의 게임이 지난해 스팀을 통해 출시되었다. 2023년 1만4129개의 게임에서 크게 증가한 수치다.스팀의 인기는 한국에서도 통계를 통해 일정 부분 체감된다. 스팀에서 제공하는 세계 다운로드 통계에 따르면, 대한민국은 전 세계 스팀 트래픽 비율의 1.8%를 차지하고 있다. 트래픽은 어떤 네트워크를 통해 일정 시간 동안 전송되는 데이터의 양을 뜻한다. 미국의 게임 전문지인 'GameDiscoverCo'는 이러한 통계 결과에 따라 한국은 일본과 같은 양의 데이터를 사용하며 세계 9위에 해당한다고 봤다.트래픽 순위는 전체적인 데이터 양에 대한 지표를 보여줄 뿐, 정확한 실제 이용자 수와는 거리가 있을 수 있다. 하지만 인구를 생각했을 때, 한국은 타 국가에 비해 많은 이용자가 스팀과 같은 플랫폼을 사용해 정품 게임을 즐기고 있다고 볼 수 있다.게임 유통 플랫폼을 점점 더 많이 이용하는 이유에 대해 양씨는 "과거에 비해 요즘 불법 다운로드는 바이러스와 같은 문제가 워낙 심각해서 두렵다"며 "랜섬웨어 같은 바이러스는 과거의 바이러스보다 훨씬 치명적이기에 위험한 공짜보다 안전한 제품을 더 원하는 것 같다"고 말했다.실제로 러시아의 인터넷 보안업체 카스퍼스키(Kaspersky)에 따르면, 2024년 4월부터 2025년 3월까지 마인크래프트나 GTA 등 인기 게임으로 위장한 악성 파일을 사용자가 무심코 다운로드를 시도한 경우가 전 세계적으로 약 1900만 건에 달했다.