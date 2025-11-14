[단독] 조작 정황 정영학 녹취록, 법정 제출 검사는 '쿠팡 불기소' 엄희준

대장동 사건의 핵심인 정영학 녹취록에 대해 2022년 윤석열 정부 들어 구성된 수사팀이 기존의 녹음파일과 녹취록 이외에 별도의 새로운 녹취록을 작성해 증거로 사용하면서 조작한 정황이 드러난 가운데, 이 녹취록의 증거 제출 검사가 당시 서울중앙지검 엄희준 반부패수사1부장검사로 확인됐다. 엄 검사는 최근 논란이 된 '쿠팡 무혐의 지시' 당사자다. (관련기사 : [단독] 이재명 엮으러 바꿨나... '정영학 녹취' 검찰의 조작 정황 나왔다 https://omn.kr/2g12p)
논란의 발단은 2013년 4월 16일, 남욱 변호사가 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 9000만 원을 전달한 뒤 정영학 회계사에게 상황을 설명하는 전화통화에서 시작됐다. 해당 발언은 이후 김용 전 민주연구원 부원장과 정진상 전 민주당대표실 정무조정실장의 공소사실을 뒷받침하는 핵심 근거로 활용됐다.
문제는 윤석열 정부 들어 구성된 서울중앙지검 2기 수사팀이 정영학 녹취록을 별도로 작성해, 원래 "재창이형"이라고 되어 있던 발언을 "실장님"으로 기록했다는 점이다.
<오마이뉴스>가 확보한 녹음파일을 직접 들어본 결과, 이 대목은 또렷하게 "재창이형"으로 들린다. 최초 정영학 녹취록 및 1기 수사팀 버전 녹취록에서도 일관되게 "재창이형"으로 표기됐다.
- 정영학 녹취록 원본
대장동 2기 수사팀 녹취록, "재창이 형"
"이제 재창이형 얘기를 꺼내더라고요."
- 1기 수사팀 녹취록
"이제 재창이 형 얘기를 꺼내더라고요."
- 2기 수사팀 녹취록 (윤석열 정부 이후)
"이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요."
→ "실장님"으로 변경
법정에서 검찰 주장 반박한 정영학·남욱 "재창이형으로 들린다"
그렇다면 여기서 의문이 든다. 2기 수사팀은 왜 '재창이형' 대신 '실장님'을 넣어가면서까지 새로운 녹취를 만들었을까?
해당 녹음파일은 지난 5월 19일 대장동 재판에서 재생됐다. 검찰은 2기 수사팀이 만든 녹취록을 띄운 채 정 회계사에게 "실장님은 정진상을 뜻하느냐"고 물었다. 하지만 정 회계사는 "재창이형"이라고 답했다. 검찰이 같은 부분을 두 차례 반복 재생하며 다시 질문했지만, 정 회계사는 "계속 재창이형으로 들린다"고 명확히 선을 그었다.
검찰은 이어 남욱 변호사에게도 같은 질문을 했다. 하지만 남 변호사는 "그날 유동규가 9000만 원을 들고 다른 방에 갔다 온 뒤, 재창이형 얘기를 했다"며 검찰 측 주장을 반박했다.
당초 남 변호사는 2022년 11월 법정에서 "유 전 본부장에게 현금 9000만 원을 전달했고, 그 돈이 이 대통령 측 최측근들에게 간 것으로 알고 있다"라고 증언한 바 있다. "(유 전 본부장이) 9000만 원을 받자마자 다른 방으로 가서 누군가에게 전달하고 왔던 것으로 기억한다. 당시에는 (누구에게 전달했는지) 몰랐는데 '형들'인 것으로 생각했다", "유동규가 나중에 '높은 분들'에게 드려야 할 돈이라고 언급했다"라고도 했다. '형들'이 누구냐는 검찰 질문에 "정진상 민주당 정무조정실장과 김용 민주연구원 부원장으로 알고 있다"라고 답했다.
하지만 남 변호사는 지난 8월 12일 정 전 실장 공판에서 "형들이라는 말은 당시 쓰지 않았다"고 증언을 번복했다. "형들이란 표현은 돈 전달 당시가 아니라 이후 검찰 조사 중 처음 들었다. 2022년 이후 (2기 수사팀) 조사 과정에서 처음 들었다"고 했다.
이러한 정황들을 종합하면, 해당 녹취 변경은 단순 오기 수준을 넘어 정진상 전 실장과 이재명 대통령을 직접 겨냥하려는 윤석열 정부 수사팀의 의도적 접근이라는 해석이 가능하다.
한편, 해당 녹취록을 증거기록으로 법정에 제출한 검사는 당시 서울중앙지검의 엄희준 검사로 확인됐다. <오마이뉴스>가 확보한 '서울중앙지방검찰청 증거기록 2 – 대장동 개발사업 관련 범행 별첨1 4-4'에는 '검찰 검사 엄희준', '피고인 1. 이재명 2. 정진상'으로 명기됐다.
엄 검사는 최근 <오마이뉴스> 단독보도를 통해 알려진 '쿠팡 무혐의 지시'의 당사자다. 2022년 윤석열 당선 후 서울중앙지방검찰청 반부패수사1부장검사를 맡아 이재명 대통령 대장동 의혹 수사를 주도했던 인물이다. 그는 지난해 6월부터 인천지검 부천지청장으로 근무했으며, 지난 8월 인사에서 일선 수사업무를 하지 않는 광주고등검찰청 검사로 발령받았다.
<오마이뉴스>는 엄 검사의 입장을 듣기 위해 연락을 시도했지만 연락이 닿지 않았다.
