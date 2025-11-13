"의장에 인사 안 해" "국회 예의 지켜라" 본회의장 고성 오간 여야

▲13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 대장동 개발비리 의혹 사건에 대해 발언에 나선 곽규택 국민의힘 의원을 향해 여야 의원들이 "내려가! 내려가!, "대장동! 이재명!"을 외치자, 우원식 국회의장이 제지하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기