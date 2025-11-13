성평등가족부 "수능 마친 청소년 응원해 주세요"

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험을 마친 청소년들을 대상으로 한 마음 건강 프로그램이 ‘청소년상담1388’에서 진행된다. ⓒ 성평등가족부 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전과 세종시, 충북과 전남에서는 ‘청소년 마음건강지킴이 버스’가 운영된다. ⓒ 전라남도청소년미래재단 관련사진보기

2026학년도 대학수학능력시험을 마친 청소년들을 대상으로 다양한 프로그램이 성평등가족부와 한국청소년상담복지개발원, 한국청소년활동진흥원 중심으로 전개된다.대전과 세종시, 충북과 전남에서는 '청소년 마음건강지킴이 버스'가 운영된다. 2023년 7월, 당시 여성가족부가 SK그룹, 신한은행, 이디야커피 등의 기부를 받아 운영해 온 이 버스는 청소년상담사가 버스를 타고 학교나 청소년 밀집지역 등으로 찾아가 도움이 필요한 청소년을 발굴하고 초기상담을 진행해 왔다.수능을 끝낸 청소년들을 대상으로 마음버스 내에 설치된 스트레스 측정기로 청소년의 스트레스를 확인해 수험생활에서 느꼈던 불안과 긴장감을 해소할 수 있도록 지원한다. 전문 심리상담이 필요한 경우 365일 24시간 이용할 수 있는 온라인·전화 상담서비스 '청소년상담1388'과 청소년상담복지센터를 이용할 수 있도록 안내할 예정이다.'청소년상담1388'에서는 27일까지 'To. 수험생, 응원의 한마디' 온라인 응원 이벤트도 진행된다. 수험생과 국민이 함께 SNS를 통해 응원과 위로의 메시지를 나누며 청소년들이 자신의 마음을 표현하고 필요시 청소년 상담 서비스에 연결도 한다.청소년상담1388 또는 청소년상담복지센터 SNS 채널 온라인 이벤트 게시글 '좋아요'를 누르거나 온라인 이벤트 게시글에 댓글로 격려 메시지를 작성하면 된다.각 지역에서는 ▲스트레스 해소 미니펀치 챌린지(대전) ▲수고했어! 톡톡! 마음돌봄(세종) ▲드림캐처 만들기(전남) ▲뇌파를 통한 스트레스 검사(충북) 등 지역 특색을 살린 체험형 프로그램이 운영된다.11월 13일부터 14일 이틀간은 전국 22개 지역에서 청소년이 많이 모이는 장소로 직접 찾아가 가정 밖 청소년을 안전망 지원체계로 연계하는 상담 및 보호 활동인 '아웃리치'가 동시에 실시된다.국립중앙청소년수련원은 수능 후 '디지털 놀이터', '청백 놀이터' 등 체험활동을 운영하고 국립평창청소년수련원은 '찾아가는 브릿지 캠프'와 '고3 수고했쇼(SHOW)'를 1박 2일 프로그램으로 운영한다.국립청소년우주센터는 과학에 관심 있는 청소년을 대상으로 '우주과학 진로체험'을 진행하며 국립청소년바이오생명센터는 '수능 끝, 또 다른 시작'을 통해 수능시험을 치른 청소년들에게 제공한다. 국립청소년해양센터는 여행, 뷰티, 건강 분야의 체험기회를 제공하며 추억을 나눌 수 있는 '수능 끝, 나를 찾다'를 운영한다.이 밖에도 전국 각 지역의 청소년문화의집, 청소년수련관에서 청소년을 위한 진로탐구·문화예술·스포츠체험 프로그램 등을 지역 맞춤형으로 운영한다.참여를 희망하는 청소년은 '청소년활동정보서비스 이(e)청소년' 누리집(www.youth.go.kr) 또는 모바일 웹에서 프로그램 일정 등을 확인할 수 있으며 위치기반 검색 기능을 통해 가까운 시설과 활동정보를 찾을 수 있다.