화성특례시의회, 행정사무감사 및 2026년도 예산안 심사

정치

인천경기

25.11.13 17:59최종 업데이트 25.11.13 17:59

화성특례시의회, 행정사무감사 및 2026년도 예산안 심사

12일부터 12월 17일까지, 36일간 진행... 총 37건의 안건 심의

ⓒ 화성시민신문

화성특례시의회(의장 배정수)는 12일 본회의장에서 제246회 제2차 정례회 제1차 본회의를 개회했다.

이번 정례회는 11월 12일부터 12월 17일까지 총 36일간 진행되며, 행정사무감사와 2026년도 예산안 및 기금 안을 심의한다. 총 37건의 안건 중 의원발의 안건으로 '화성시 전통식품 육성 및 지원에 관한 조례안'등 19건이 발의되었으며, 화성시장으로부터 '화성시 모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 조례안' 등 조례안 8건, 동의안 4건, 보고 3건, 일반안건 15건과 2026년도 일반회계 및 특별회계 본예산안, 기금운용계획안이 접수되어 소관 상임위원회에 회부하였다.

이날 정명근 화성특례시장은 청와대 국정설명회에 참여해, 정구원 제1부시장이 시정연설을 대독했다.

화성특례시는 2026년도 본예산으로 2025년도 본예산 대비 2496억 원(7%) 증액한 3조 7,523억 원을 편성했다.

2026년 2월, 4개 구청 체제라는 새로운 행정체제를 바탕으로 '함께 여는 새로운 화성'을 목표로, ▲[시민] 함께, 따뜻한 민생 ▲[미래] 함께, 도약하는 성장 ▲[균형] 함께, 빛나는 화성 세 가지 시정 방향을 제시했다.

ⓒ 화성시민신문

배정수 의장은 개회사를 통해 "이번 제2차 정례회는 2025년도 행정사무감사와 2026년도 예산안 심사, 시민 생활과 밀접한 조례안 등 중요한 안건들이 다수 상정되어 있다"며 "시민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 사업에 예산이 투입될 수 있도록 꼼꼼히 살펴주시기 바란다"고 전했다.

배 의장은 이어 "광역교통망 확충, 4개 일반구 설치를 통한 자치분권 실현, 도시 균형발전, 생활인프라 확충, 화성형 복지체계 구축과 포용 도시 실현 등 지속 가능한 성장과 균형발전을 통해 시민 삶을 한층 풍요롭게 만들기를 바란다"고 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시민신문 윤 미

밑빠진 독 주변에 피는 꽃, 화성시민신문 http://www.hspublicpress.com/

