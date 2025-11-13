송선영 화성시의원 "화성시, 바다 환경 안전 인프라 취약"

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

송선영 화성특례시의회 의원이 화성특례시의 해양 환경에 대한 안전 인프라가 심각하게 결핍됐다고 지적했다.송선영 의원은 12일 개최된 제246회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 화성시가 안전과 생명을 담보하는 행정 사법 치안 등의 인프라가 매우 취약하다고 지적했다.송 의원은 "2005년 인구 29만 명에서 20년 만에 105만을 훌쩍 넘어섰지만, 행정 사법 치안 등 국가기관 기반은 여전히 과거 수준에 머물러 있다"라며 "지방법원도 없고, 일반 경찰 1인당 주민 수가 1007명으로 전국 평균의 2.6배에 달한다"고 말했다.특히 송 의원은 화성시가 갖고 있는 해안선과 23개의 섬이 존재함에도 불구하고 파출소 하나 없는 곳이라며, 평택해양경찰서 산하 평택파출소와 안산 대부 파출소가 각각 일부 구간을 나누어 관할하고 있다고 지적했다.최근 5년간 화성특례시 연안에서 총 23건의 해양사고가 발생했고 이 중 상당수가 고립 사고로 이어졌다.송선영 의원은 '화성 해양파출소 유치'를 촉구하면서 그 요인으로 ▲주요 갯벌과 어항 지역 해양 사고 방지 및 보안 사각지대 ▲해양 활동과 관광 급증에 따른 상시 구조 필요성 ▲대부파출소의 해양 안전 수요 감당 능력 부족 ▲해양 경찰 인프라 확대 및 위상 확보 등을 제시했다.