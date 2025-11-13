화성특례시, 여성다문화과 폐지하고 저출생 대응과로 변경

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성특례시 행정기구 개편안을 두고 김종복 화성시특례시의회 의원(국민의힘)이 우려의 목소리를 높였다.화성특례시는 2026년 구청 체제 운영에 따라 행정기구 개편안을 화성특례시 제2차 정례회때 심의 안건으로 상정했다.개편안에 따르면 기존 여성정책과를 저출산 대응과로 명칭을 변경한다.김종복 화성특례시의회 문화복지위원회 위원장은 "현재의 여성다문화과를'저출생대응과'로 명칭을 변경하는 것은 화성시가 그간 추진해 온 여성정책의 근본적인 지향점이 흔들릴 가능성이 있다"고 지적했다.김 의원은 이어"여성다문화과가 수행해 온 여성정책은 사회참여 확대, 성별 격차 해소, 일자리 확대 등을 목표로 점차 발전해왔지만, 명칭 변경으로 인하여 여성정책의 목표가 출산 정책의 수단으로 취급하거나 가임기 여성 중심의 지원 정책으로 축소될 가능성이 있다"고 제언했다.김 의원은 "저출산대응과의 정책 우선순위가 출산율 위주로 재편된다면 여성의 권익 증진을 위한 다양한 정책들은 뒷전으로 밀려난다"며 "여성다문화과 기능의 조정은 시민적 합의와 공론화 과정이 필요하며, 일방적인 행정적 관점을 넘어 여성 인권과 평등의 관점에서 방향성을 수립해야한다"는 의견을 제시했다.끝으로 김 의원은 "2023년 여성친화도시로 재지정된 화성특례시는 여성이 존중받고 함께 성장하는 도시로 나아가야 하지만, 순간의 잘못된 판단으로 긴 시간 쌓아온 여성 인권 증진의 역사와 노력을 외면해서는 안된다"며 "미래로 나아가는 행정구역 개편안에 여성이 배제되지 않도록 함께 노력해 줄 것을 요청드린다"고 발언을 마무리했다.