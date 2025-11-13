메뉴 건너뛰기

장동혁 "'우리가 황교안'은 계획한 발언... 비판하지 말라"

정치

25.11.13 17:46

"윤석열 면회도 반응 좋다"라며 비공개 당 의원총회에서 '입단속' 나서... 당, 구체적인 표현 확인 회피

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 이야기를 나누고 있다.
국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호

"방송에 나가서 비판하지 말고 기다려라."

장동혁 국민의힘 당 대표가 최근 "우리가 황교안이다" 발언으로 거센 비판 여론에 직면한 가운데, 비공개 의원총회에서 소속 국회의원들에게 "계획된 발언"이었다며 "비판하지 말라"라고 말한 것으로 전해졌다. 다만, 당 수석대변인은 구체적인 표현이 "다르다"라고 전해왔다. '우리가 황교안' 발언에 대한 여권의 비판이 거센 가운데(관련 기사: "우리가 황교안" 장동혁에 민주당 "국민의힘이 윤석열" https://omn.kr/2g18q), 국민의힘은 구체적인 해명이나 사과 대신 회피하는 모양새이다.

'연합뉴스TV'의 13일 보도에 따르면, 장동혁 대표는 이날 의원총회에서 본인이 "준비된 발언만 한다. 즉흥적으로 한 게 아니라 계획된 발언"이라고 이야기했다. 이어 "시차를 두고 (긍정적인) 효과가 나올 것"이라며, "윤석열 전 대통령을 면회하고 온 것도 반응이 좋다"고도 주장했다. 특히 "방송에 나가서 비판하지 말고 기다려 달라"라고도 부연했다.

사실상 당 대표가 직접 본인 발언에 대한 당내 비판을 차단하며 '입막음'에 나선 모양새이다. 여기에 구 주류로 불리는 '친윤계' 김민전 의원도 동조한 것으로 전해졌다.

이날 앞서 국민의힘은 기자들의 관련 질문에 극도로 말을 아끼는 모양새였다. 최보윤 수석대변인은 오전 당 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만난 자리에서 "그 부분에 대해서는 저희가 발언이나 의견이 나온 바 없다"라고 선을 그었다. 사전회의에서도 관련 언급이 없었는지 묻자 "네"라고 짧게 잘라 말하며, 구체적인 설명을 하지 않았다.

장 대표의 의원총회 발언이 사실인지 <오마이뉴스>가 묻자, 최 대변인은 "발언 내용이 다르기는 하다"라고 답했다. 발언 자체가 있었던 것은 인정하지만, 구체적인 표현은 다르다는 취지로 이해된다. 하지만 정작 정확히 어떤 발언이었는지 묻자 "비공개라서 (밝히기 어렵다)"라며 답을 피했다.

하지만 익명을 요구한 다른 국민의힘 의원은 "워딩은 정확하게 기억이 나지 않는다"라면서도 "그런 취지의 발언이 있었다"라고 전했다. 그는 김민전 의원 역시 이에 동조하는 발언을 했다고 확인해주면서 "그냥 가만히 다들 듣고 있었다"라고 당시 분위기를 전했다.

비공개 의원총회를 마치고 카메라 앞에 선 최은석 수석대변인은 기자들의 질문에 "장동혁 대표께서 황교안 (전) 총리 관련 발언을 좀 하셨다"라고 인정했다. 하지만 "그 부분은 우리 국민 한 명 한 명 모두 특검의 무도한 수사 대상이 될 수 있다는 차원에서, 국민 전체적으로 이 부분 문제의 심각성을 인식하고, 무도한 수사에 맞서 싸우자는 취지로 말씀하셨다는 것을 이해해 주시라"라고 당부했다.

그 역시 장 대표가 구체적으로 해당 표현을 쓴 게 맞는 것인지 가타부타 확인해주지 않은 채 자리를 떠났다.

#국민의힘#장동혁#황교안

곽우신 (gorapakr)

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

박수림 (srsrsrim)

정치부에서 국민의힘을 취재합니다.

이 기자의 최신기사이 대통령을 히틀러에 빗댄 국힘... "노만석 사퇴는 꼬리자르기"
유성호 (hoyah35)
    오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

    이 기자의 최신기사"의장에 인사 안 해" "국회 예의 지켜라" 본회의장 고성 오간 여야

