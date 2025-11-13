장동혁 "'우리가 황교안'은 계획한 발언... 비판하지 말라"

"방송에 나가서 비판하지 말고 기다려라."
장동혁 국민의힘 당 대표가 최근 "우리가 황교안이다" 발언으로 거센 비판 여론에 직면한 가운데, 비공개 의원총회에서 소속 국회의원들에게 "계획된 발언"이었다며 "비판하지 말라"라고 말한 것으로 전해졌다. 다만, 당 수석대변인은 구체적인 표현이 "다르다"라고 전해왔다. '우리가 황교안' 발언에 대한 여권의 비판이 거센 가운데(관련 기사: "우리가 황교안" 장동혁에 민주당 "국민의힘이 윤석열"
https://omn.kr/2g18q), 국민의힘은 구체적인 해명이나 사과 대신 회피하는 모양새이다.
'연합뉴스TV'의 13일 보도에 따르면, 장동혁 대표는 이날 의원총회에서 본인이 "준비된 발언만 한다. 즉흥적으로 한 게 아니라 계획된 발언"이라고 이야기했다. 이어 "시차를 두고 (긍정적인) 효과가 나올 것"이라며, "윤석열 전 대통령을 면회하고 온 것도 반응이 좋다"고도 주장했다. 특히 "방송에 나가서 비판하지 말고 기다려 달라"라고도 부연했다.
사실상 당 대표가 직접 본인 발언에 대한 당내 비판을 차단하며 '입막음'에 나선 모양새이다. 여기에 구 주류로 불리는 '친윤계' 김민전 의원도 동조한 것으로 전해졌다.
이날 앞서 국민의힘은 기자들의 관련 질문에 극도로 말을 아끼는 모양새였다. 최보윤 수석대변인은 오전 당 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만난 자리에서 "그 부분에 대해서는 저희가 발언이나 의견이 나온 바 없다"라고 선을 그었다. 사전회의에서도 관련 언급이 없었는지 묻자 "네"라고 짧게 잘라 말하며, 구체적인 설명을 하지 않았다.
장 대표의 의원총회 발언이 사실인지 <오마이뉴스>가 묻자, 최 대변인은 "발언 내용이 다르기는 하다"라고 답했다. 발언 자체가 있었던 것은 인정하지만, 구체적인 표현은 다르다는 취지로 이해된다. 하지만 정작 정확히 어떤 발언이었는지 묻자 "비공개라서 (밝히기 어렵다)"라며 답을 피했다.
하지만 익명을 요구한 다른 국민의힘 의원은 "워딩은 정확하게 기억이 나지 않는다"라면서도 "그런 취지의 발언이 있었다"라고 전했다. 그는 김민전 의원 역시 이에 동조하는 발언을 했다고 확인해주면서 "그냥 가만히 다들 듣고 있었다"라고 당시 분위기를 전했다.
비공개 의원총회를 마치고 카메라 앞에 선 최은석 수석대변인은 기자들의 질문에 "장동혁 대표께서 황교안 (전) 총리 관련 발언을 좀 하셨다"라고 인정했다. 하지만 "그 부분은 우리 국민 한 명 한 명 모두 특검의 무도한 수사 대상이 될 수 있다는 차원에서, 국민 전체적으로 이 부분 문제의 심각성을 인식하고, 무도한 수사에 맞서 싸우자는 취지로 말씀하셨다는 것을 이해해 주시라"라고 당부했다.
그 역시 장 대표가 구체적으로 해당 표현을 쓴 게 맞는 것인지 가타부타 확인해주지 않은 채 자리를 떠났다.