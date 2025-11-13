호수공원 주차장 논란, 시민은 검증 요구… 서산시는 '면담 불가'

큰사진보기 ▲13일 서산시청 입구에서 시민단체가 이완섭 시장과의 면담을 요청하며 대화를 촉구했다. ⓒ 유병국 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 10월 15일 서산 시민사회가 이완섭 서산시장이 추진 중인 예천지구 공영주차장 조성 사업과 관련해 "절차를 무시한 전횡 행정이자 시민을 기만한 정책 홍보"라며 서산경찰에 엄정한 수사 착수를 촉구하고 나섰다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲임시 공연주차장에 420대 주차가 가능하다는 서산시 내부자료 ⓒ 제보자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산호수공원 공영주차장(초록광장) 조성사업을 둘러싸고 시민사회가 요구한 '실측 검증'이 이뤄지지 않으면서 갈등이 깊어지고 있다. 사업 규모의 타당성을 확인하자며 이완섭 서산시장에게 공개 면담을 요청한 서산태안민주정치토론회(이하 민주정치토론회)는 시가 응답하지 않자 13일 시청 앞에서 직접 면담을 시도했다.반면 서산시는 "일방적 반대 목적의 면담에는 응할 수 없다"며 기존 입장을 고수하고 있다.논란의 중심에는 서산시가 제시한 '기존 주차장 203대 수용'이라는 수치가 있다. 시는 이 수치를 근거로 430여 대 규모의 신설 주차장이 불가피하다고 설명해 왔다.그러나 시 내부 자료에 420대 수용 가능이라는 서로 다른 수치가 존재하는 사실이 드러나면서 논란은 더욱 커졌다.이와 관련해 지난 10월 15일 서산 시민단체 '정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임'은 "절차를 무시한 전횡 행정이자 시민을 기만한 홍보다"며 서산경찰에 수사 착수를 촉구하기도 했다.민주정치토론회는 "기존 단층 평면주차장 개선만으로도 수요를 충족할 수 있다면 약 500억 원이 투입되는 신축 공사를 강행할 이유는 약해진다"며 기존 부지 평탄화 등 최소 비용 대안을 요구하고 있다.또 실측 결과 공사 필요성이 확인된다면 "반대하지 않겠다"고 밝혔다. 그러나 시와의 대화는 진전을 보이지 못하고 있다.단체의 공개 제안에 담당 부서는 "연내 일정이 없다"는 이유로 거절했다.서산시는 계속되는 논란에 다음과 같은 입장을 반복했다."서산 예천지구 공영주차장(초록광장) 조성사업은 관련 법령에 따라 행정절차를 적법하게 이행했으며, 중대한 사유 없이 공사를 중단할 수 없다."또한 "상호 존중에 기반한 건설적 소통이 아닌, 일방적 사업 반대 목적 면담은 응하기 어렵다"라고 밝혔따.양측이 말하는 '소통'의 기준과 방식에서 큰 간극이 드러나는 대목이다.이번 갈등은 단순한 공사 찬반을 넘어 행정의 투명성, 설명 책임, 시민 참여 방식이라는 더 큰 질문을 남긴다.첫째, 서산시가 제시한 서로 다른 두 수치, 즉 203대 수용(공사 필요성의 근거로 제시)과 420대 수용 가능(내부 문서상 수치)에 대해 시는 여전히 명확한 입장을 내놓지 않고 있다.대규모 예산이 투입되는 사업에서 기본 수치조차 확정되지 않은 상황은 정책 신뢰를 흔들 수밖에 없다.둘째, 사업 추진 과정에서 시민 의견이 어떤 절차와 방식으로 반영되고 있는가라는 문제도 남아 있다.지난 설명회 당시 이완섭 시장이 시민 질문을 받지 않은 채 자리를 떠나 시민들이 당혹감을 표한 일도 소통 부재 논란을 키운 바 있다.행정의 문은 열려 있다고 하지만, 정작 시민의 질문에 답하는 문은 닫혀 있다는 지적이 계속되는 이유다.공사는 예정대로 진행되고 있지만, 시민과 행정 사이의 신뢰는 그 자리에 멈춰서 있다.