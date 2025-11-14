10년의 전기를 얻는 대신, 만 년의 불안을 떠안았다

큰사진보기 ▲후쿠시마 핵사고 12주년 기념행사 탈핵캠페인 ⓒ 박철 관련사진보기

AD

"새로 짓는 것보다 싸다."

큰사진보기 ▲후쿠시마 핵사고 12주년 기념행사. 탈핵캠페인 ⓒ 박철 관련사진보기

"이건 남의 일이 아니구나."

"이제 노후 원전의 시대는 끝났다."

큰사진보기 ▲고리2호기 수명연장반대 부산시민행동 집회에서 발언하는 필자 ⓒ 박철 관련사진보기

부산 기장군 장안읍, 그곳엔 세월의 무게를 버텨온 거대한 철의 괴물이 서 있다. 이름하여 고리2호기. 1983년에 가동을 시작했으니 벌써 40년이 훌쩍 넘었다. 설계수명은 40년. 그것은 단지 숫자가 아니라, 재료의 피로도와 기술적 신뢰성, 그리고 국민의 안전을 고려한 '약속의 한계'였다. 그 약속은 2023년에 끝났고, 이제 역사의 한 페이지로 남을 것이라 생각했다.그러나 2025년 11월 13일, 그 약속은 무너졌다. 원자력안전위원회(원안위)는 이날 제224회 회의에서 고리2호기의 수명을 10년 연장(계속운전)하기로 결정했다. 재적 6명 중 5명이 찬성했고, 단 1명만이 반대했다. 그 결과, 2023년에 멈췄어야 할 노후 원전은 2033년까지 다시 돌아가게 되었다. 이로써 고리2호기는 국내 최장수 원전이라는 불명예스러운 이름을 얻었다.이제 우리는 더 절실히 묻지 않을 수 없다. 정말로, 다시 그 괴물을 돌려야 했는가.원전은 인간이 만든 가장 복잡하고 위험한 기계다. 그래서 '노후'라는 단어는 원전 앞에서는 치명적인 경고음이 된다. 아무리 보수·보강을 거듭해도, 시간은 재료의 내부를 갉아먹는다. 금속은 열화되고, 배관은 미세한 균열을 숨긴다. 그 균열은 어느 날, 경고음도 없이 폭발처럼 드러난다.고리2호기는 1980년대의 기술로 지어진 설비다. 그 설계 기준은 오늘의 안전 기준과는 비교조차 되지 않는다. 내진설계도 지금 기준보다 훨씬 약하다. 후쿠시마 이후 세계는 원전의 안전 기준을 대폭 강화했지만, 노후 원전은 그 강화된 기준을 완벽히 충족시킬 수 없다.정부와 한수원은 말한다. "안전 점검을 모두 통과했다"고. 하지만 그 '안전'은 결국 서류 속의 안전, 수치 속의 안전일 뿐이다. 후쿠시마도, 체르노빌도, 모두 사고 직전까지 '안전하다'는 판정을 받았다. 기술의 자신감은 언제나 재앙의 문턱을 넘나든다.고리 원전은 인구 밀집 지역 한가운데에 있다. 반경 30km 안에는 부산·울산·양산 등 400만 명이 살고 있다. 이처럼 대도시 인근에 위치한 원전은 세계적으로도 드물다. 만약 사고가 난다면? 부산은 단숨에 '제2의 후쿠시마'가 된다. 해운대, 광안리, 서면, 기장은 물론 울산 산업단지까지 피난해야 할 수도 있다. 그러나 정부는 이 상상을 외면한다.원전 사고는 단 한 번으로 모든 걸 끝낸다. 핵연료의 누출은 시간으로도, 돈으로도 되돌릴 수 없다. 방사능은 인간의 수명보다 길고, 세대의 기억보다 깊다. 정부는 "사고 확률은 1억분의 1"이라 말하지만, 그 '1억분의 1'의 사건이 이미 두 번이나 일어났다. 인간은 확률이 아니라 현실의 재앙을 살아야 한다.정부와 한수원은 "경제적 효율성"을 내세운다.그러나 생명의 가치는 돈으로 계산할 수 없다. 노후 설비의 고장 가능성은 해마다 커지고, 유지보수비와 폐로비용은 결국 국민 세금으로 돌아온다. 후쿠시마 사고의 손실액은 약 800조 원에 달했다. 그 피해는 지금도 '현재진행형'이다. 오염수 방류, 토양 정화, 주민 보상 등은 끝나지 않는 과제다. 한국의 전력 예비율은 이미 높다. 태양광·풍력·수소·분산형 전력망이 빠르게 확대되는 시대에, 왜 우리는 여전히 낡은 원전을 붙잡는가. 그것은 기술의 진보가 아니라, 과거에 대한 집착이며, 미래에 대한 배신이다.고리2호기가 10년 더 가동되면 고준위 폐기물이 수백 톤 더 늘어난다. 그것은 수만 년 동안 치명적인 방사능을 품은 '죽음의 유산'이다. 현재 고리 원전 부지의 사용후핵연료 저장조는 이미 포화 상태다. 그럼에도 정부는 "대책을 논의 중"이라며 수명연장을 강행했다.우리는 쓰레기를 버릴 곳조차 없는 집에서, 더 많은 쓰레기를 만들자는 어리석음을 저지르고 있다. 방사능의 절반이 사라지는 데만 수만 년이 걸린다. 그 시간 동안 우리의 후손은 우리가 남긴 불안을 짊어져야 한다. 그것이 정말 우리가 남기고 싶은 유산인가.부산 시민들은 오래전부터 고리 원전의 위험을 알고 있었다. 2016년 경주 지진, 2017년 포항 지진 때 원전의 진동감지기가 울렸을 때, 사람들은 깨달았다.그러나 원안위의 결정 과정에서 지역 주민의 목소리는 들리지 않았다. 기술자와 관료가 중심이 된 회의, 시민은 단지 "설명 대상"일 뿐이었다. 민주주의의 기본 원리 (당사자의 동의 없는 위험은 정당화될 수 없다)가 원전 앞에서만 무너졌다. 그들의 반대는 감정이 아니라, 현실의 지식이다. 그들은 피난 경로를 알고, 대피 불가능한 현실을 안다.정부 스스로도 400만 명의 피난계획이 현실적으로 불가능하다는 것을 알고 있다. 그럼에도 '기술적 판단'이라며 밀어붙였다. 그러나 기술이 생명을 대신할 수는 없다. 한국은 오랫동안 '원전 안전신화'를 믿어왔다. 그러나 2012년 고리1호기의 정전 은폐 사건은 그 신화를 무너뜨렸다. 비상전원이 작동하지 않아 12분간 완전 정전이 발생했지만, 한수원은 이를 숨겼다. 그때 국민은 아무것도 몰랐다. 2017년 고리1호기가 영구정지될 때 정부는 약속했다.하지만 불과 몇 년 만에, 고리2호기의 연장이 승인되었다. 국민의 기억이 짧다고, 약속의 무게마저 가벼워진 것일까. 국가의 신뢰는 그렇게 무너진다.에너지 정책은 국민의 생명과 직결된 공공정책이어야 한다. 그러나 원전은 늘 정치의 도구였다. 정권이 바뀔 때마다 정책이 흔들리고, '경제 효율'이라는 명분이 '정치 효율'의 가면이 된다. 고리2호기 연장은 기술의 문제가 아니라 정치의 결정이다. 진짜 자립은 전력의 숫자가 아니라, 시민의 안전에서 시작된다. 진짜 효율은 돈이 아니라 생명에서 계산되어야 한다. 원전은 결코 정권의 업적이 되어서는 안 된다.후쿠시마 이후 독일과 이탈리아는 원전을 버렸고, 프랑스조차 재생에너지로 전환하고 있다. 세계는 '탈원전'을 넘어 '탈위험'을 선택하고 있다. 그런데 우리는, 다시 10년을 택했다. 10년의 전기를 얻는 대신, 만 년의 불안을 떠안았다. 이것이 과연 진보인가, 퇴행인가. 우리가 멈출 수 있었다면 그것은 두려움이 아니라 책임의 표현이었을 것이다.원안위의 결정으로 고리2호기는 다시 돌아간다. 그러나 안전의 시계는 거꾸로 돌았다. 멈추지 못한 것은 기술이 아니라, 용기였다. 우리는 여전히 선택할 수 있다. 시민이 목소리를 내고, 지방정부가 책임을 묻고, 사회가 감시한다면 고리2호기의 재가동은 '운명'이 아니라 '과오'로 남게 될 것이다.전기는 다시 만들 수 있지만, 생명은 다시 만들 수 없다. 돈은 다시 벌 수 있지만, 신뢰는 한 번 깨지면 돌아오지 않는다. 오늘의 연장 결정은 단지 한 원전의 문제가 아니라, 우리가 어떤 나라로 남을 것인가에 대한 시험이다. 이제라도 멈춰야 한다. 고리2호기, 그 불안한 시간의 괴물을 더 이상 돌리지 말라. 그 멈춤 속에서야 비로소, 진짜 안전과 미래의 희망이 시작될 것이다.