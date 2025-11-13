사상~하단선 1공구 땅꺼짐도 '부실시공' 드러나

부산도시철도 사상~하단선 공사구간에서 발생한 땅꺼짐(싱크홀) 현상이 시공과 감독의 총체적 부실 등 이른바 '인재'라는 부산시 감사위원회 조사 결과(관련자료 바로가기
https://omn.kr/2g1im)가 나왔다.
부산시 감사위원회는 1공구(새벽로) 땅꺼짐 특별조사에서 드러난 문제를 놓고 부산교통공사에 기관경고하고, 간부 3명 징계, 직원 41명 경고·주의 등의 조처를 요구했다고 13일 밝혔다. 감사위는 시공사·건설사업관리단을 상대로 한 지적 사항 역시 벌점을 부과하도록 통보했다.
지난 특정감사에서 2공구 땅꺼짐이 집중호우뿐만 아닌 부실한 관리·감독, 시공 부적정 등의 복합적 결과라는 점을 확인했던 감사위는 1공구 사고에 대해서도 지난 4월~6월 사이 17명의 인원을 투입해 추가 조사를 벌였다. 해당 구간에서는 2023년부터 12건에 달하는 땅꺼짐이 발생했다.
이번 땅꺼짐은 높은 지하수위와 모래층 등 연약지반 특성 속에 교차로·흙막이 구간에서 같은 현상이 벌어졌다는 게 공통점이다. 감사위는 시공사가 흙막이 가시설 공사에서 물막이 시공을 제대로 하지 않고 굴착작업 등을 진행하다 작업장 안으로 장기간 지하수, 세립토가 유출됐다고 분석했다.
이른바 땜질식 대응이 화를 불렀다. 일례로 애초 물막이 시공을 위해선 낮은 압력에서 수직으로 시멘트 등을 연속으로 넣어 차수벽을 만든 뒤 굴착해 토류벽을 세워야 하지만 승인 없이 먼저 땅을 판 뒤 토류벽 설치, 수평 그라우팅을 하는 등 설계도와 다른 공사를 했다.
이러한 상황인데도 관리단은 공사 정지나 재시공 등의 조처를 하지 않은 채 늑장 보고에 나섰고, 공사는 이를 파악해놓고도 내부 보고 수준에 그쳤다. 결국 관리·감독이나 지도·점검 등 각자의 의무를 소홀히 했다는 게 감사위의 결론이다.
감사위는 구체적으로 ▲흙막이 가시설 설계변경 검토 및 시공관리 소홀 ▲건설사업관리보고서 검토·확인 소홀 ▲지하시설물 관계기관 협의 및 유지관리 소홀 ▲공공하수도 일시사용 미신고 등 배수처리 부적정 등을 문제 삼았다.
그동안 교통공사는 폭우나 누수 등이 땅꺼짐의 큰 원인이었다고 주장해왔다. 하지만 감사위가 이 사안을 들여다보니 실제로는 공사 전반에 부실이 있었던 셈이다. 감사위는 "책임회피, 직무태만, 소극적 업무 행태를 보였고, 공법 변경 과정에서도 그 역할을 소홀히 해 사고와 시민 안전 불신을 초래했다"라는 점을 특별조사 보고서의 앞머리에 담았다.
이날 이러한 점을 강조한 윤희연 감사위원장은 "앞으로 공사가 사고 대응 방식에서 구조적인 문제를 개선하고, 위험관리 지휘감독 책임을 다할 수 있는 계기를 마련해야 한다"고 말했다.
부산 사상~하단선은 도시철도 2호선 사상역에서 1호선 하단역까지 7개 정거장을 연결하는 공사이다. 2026년 말 개통을 목표로 했지만, 현재는 사업 기간이 더 늘어나 2027년으로 미뤄졌다.