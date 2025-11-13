"옻칠예술의 흐름 조망" ... 성파 스님 대표작가로 한 특별전

큰사진보기 ▲경남도립미술관, 특별전 "현대옻칠예술: 겹겹의 시간" 개막. ⓒ 경남도청 관련사진보기

대한불교조계종 종정 성파 스님을 대표작가로 초청한 "현대옻칠예술 : 겹겹의 시간" 특별기획전이 경남도립미술관에서 열리고 있다. 미술관은 "이번 전시는 옻칠의 역사성과 예술적 전통을 바탕으로 현대미술로 확장된 옻칠예술의 흐름을 조망한다"라고 소개했다.13일 열린 개막식에는 박완수 도지사, 성파 스님을 문화예술인과 관계자들이 함께 했다.행사는 청년음악가 '음악공방'의 축하공연으로 시작됐다. 이들은 성파 스님의 대표작 "유동하는"에서 받은 영감을 즉흥연주로 표현하며 관객들의 큰 호응을 얻었다.박완수 도지사는 "이번 전시는 경남도립미술관에 큰 의미를 더하는 자리"라며 전시의 상징성을 강조한 데 이어 "'겹겹'이라는 주제는 오랜 시간 채우고 비우는 순환을 담고 있으며, 성파 스님께서 수행과 예술 활동을 통해 그 정신을 일관되게 보여주고 있다"고 밝혔다.또 박 지사는 "예술의전당 전시에 이어 국제 무대에서도 전시가 계획될 만큼 성파스님의 작품 세계는 독창성과 깊이를 인정받고 있다"며 "이처럼 수준 높은 작품을 도민과 함께 관람하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"고 말했다.아울러 "옻칠문화는 경남의 오래된 전통공예로, 현대예술과 결합해 새로운 가치를 만들어가고 있다"며 "이번 전시가 내년 2월까지 이어지는 만큼 많은 도민들이 관람의 기회를 갖길 바란다"고 덧붙였다.개막식 이후 박 지사는 1층 제1전시실을 둘러보며 성파 스님의 대표작 "유동하는", "물속의 달" 등을 관람했다.이번 전시는 성파 종정과 국내를 대표하는 현대옻칠예술가 7인이 참여했다. 1층 전시장은 성파 스님의 단독 전시로 구성돼 있다.2층 전시실에는 구은경, 김미숙, 신정은, 유남권, 이수진, 이영실, 정직성 등 현대옻칠예술가 7인의 작품을 선보이고 있다."현대옻칠예술 : 겹겹의 시간" 전시는 2026년 2월 22일까지 경남도립미술관에서 진행되며, 사전 예약 없이 관람할 수 있다.