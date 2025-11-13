박완수 지사 "부울경의 가장 시급한 과제가 청년 문제"

큰사진보기 ▲박완수 도지사는 13일 오후 국립창원대학교 인송홀에서 열린 ‘2025 경남·부산·울산 청년 포럼’에 함께 했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 13일 오후 국립창원대학교 인송홀에서 열린 '경남·부산·울산 청년 포럼'에서 "청년이 지역에서 머물고 일하며 꿈을 실현하는 공간으로 성장할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.포럼에는 대학생과 부산·울산·경남 지역 청년 등 200여 명이 참석해, '경남·부산·울산에서 일하고 성장하는 청년'을 주제로 다양한 의견을 나눴다.박 지사는 축사에서 "부울경의 가장 시급한 과제가 청년 문제이며, 부산·울산과 함께 청년 유출 해법을 지속적으로 논의하고 있다"며 지역 간 공조의 중요성을 강조했다.이어 "부울경은 국가 제조업의 핵심지임에도 인력 부족 현상을 겪고 있다"고 언급하며, "수도권 청년의 생활 만족도가 낮아지는 흐름 속에서 지역에서 꿈을 실현하려는 분위기가 커지고 있는 점은 의미 있는 변화"라고 덧붙였다.박 지사는 경남도가 추진 중인 '경남 꿈 아카데미'를 소개하며 "청소년이 지역의 진로 기회와 성공 사례를 직접 접함으로써 막연한 수도권 선호에서 벗어나도록 돕는 것이 중요하다"고 설명했다.또 박 지사는 "최근 경남 청년 유출 규모가 절반가량 감소하고, 30대는 순유입으로 전환되는 등 변화가 나타나고 있다"며 "청년이 지역에서 인생을 설계할 수 있도록 일자리, 창업, 정주 여건을 지속적으로 개선하겠다"고 밝혔다.