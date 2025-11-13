더민주 광주혁신회의 "검찰 항명 쿠데타, 즉각 감찰·징계"

큰사진보기 ▲더민주 광주혁신회의가 13일 광주광역시 동구 지산동 광주지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

AD

더민주 광주혁신회의가 13일 대장동 사건 항소 포기에 따른 검찰 내부의 항명 사태에 대해 "진실 은폐를 위한 쿠데타적 항명"이라고 비판하며 즉각적인 감찰과 징계, 대장동 수사 조작 의혹 규명을 위한 상설특검과 국정조사를 촉구했다.광주혁신회의는 이날 광주광역시 동구 지산동 광주지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "검찰의 항명은 단순한 불만 표출이 아닌, 조작 수사와 정치 기소에 몰두했던 친윤 정치검찰이 자신들의 범죄적 행태를 덮기 위한 '제2의 조작'이자 명백한 정치적 항명"이라고 밝혔다.이어 "항명을 주도한 강백신 검사는 대장동 수사에서 모해위증과 증거 조작 의혹의 중심에 서 있다"며 "그의 항명은 진실의 벽 앞에 선 정치검찰의 공포이자, 도둑이 제 발 저린 자백"이라고 강조했다.또 "지귀연 판사가 내란수괴 윤석열 구속을 취소했을 때, 심우정 총장이 항고를 포기했을 때, 김건희의 도이치모터스 불기소 처분 때, 그 부당함에 항명한 검사가 단 한 명이라도 있었나"라고 반문하며 "선택적 수사와 선택적 항명은 검찰청 해체의 정당성을 입증하는 증거"라고 주장했다.대장동 사건에 대해서는 "정치검찰이 기획한 조작 수사"라고 규정했다.광주혁신회의는 "대장동 사건의 본질은 '이재명 죽이기'이다"면서 "처음부터 끝까지 정치적 목표 아래 조작된 수사와 기획된 기소가 바로 대장동 사건의 실체"라고 말했다.국민의힘 장동혁 대표가 이 대통령 탄핵 가능성을 언급한 것과 관련해 "내란적 정치공세"라며 "검찰개혁과 내란청산, 국민주권 실현은 흔들리지 않는다. 조작 프레임은 더 이상 국민에게 통하지 않는다"고 강조했다.그러면서 "검찰의 쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰과 징계를 해야 한다"며 "상설특검과 국정조사를 통해 검찰과 국민의힘의 유착, 대장동 수사의 조작 수사와 정치 기소의 전모를 국민 앞에 밝혀야 한다"고 촉구했다.