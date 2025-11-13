"대전예고 성적 오류, 철저한 감사와 학생 피해 구제책 마련하라"

큰사진보기 ▲전교조대전지부 ⓒ 전교조대전지부 관련사진보기

전국교직원노동조합 대전지부(지부장 신은)가 최근 논란이 된 대전예술고등학교 성적 처리 오류 사건과 관련해 철저한 감사와 학생 피해 구제를 촉구하고 나섰다.전교조대전지부는 13일 발표한 논평에서 "2023학년도 당시 1학년이었던 대전예고 학생들의 실기 과목 성적이 잘못 입력되어 실제보다 낮게 등록된 사실이 확인됐다"며 "이 오류는 단순한 행정 착오로 보기 어렵고, 대학 입시에서 심각한 불이익을 초래할 수 있는 중대한 사안"이라고 지적했다.이번 사건은 대전예고가 2023학년도 1학기 실기·작품집 평가 점수를 '환산 점수'로 입력해야 했으나, 이를 '원점수'로 기재한 사실이 드러나면서 불거졌다.초기에는 약 11명의 학생이 피해를 본 것으로 파악됐지만, 후속 조사에서 60명 이상으로 확대된 것으로 확인됐다.이 오류는 올해 대학 수시전형이 이미 진행 중인 시점에서야 밝혀져, 일부 학생은 잘못된 성적으로 대학에 지원했을 가능성도 제기되고 있다.더불어 대전시교육청이 최소 한 달 전부터 사건을 인지하고도 즉각적인 조치를 취하지 않았다는 보도가 나오면서, 교육청의 대응 지연과 관리·감독 부실에 대한 비판이 커지고 있다.전교조대전지부는 "학생 성적은 대학 입시의 핵심 자료로 활용되는 만큼 그 신뢰성은 절대적으로 보장돼야 한다"며 "다수 학생의 성적이 잘못 입력돼 내신이 왜곡된 것은 교육행정의 근본이 흔들린 것"이라고 비판했다.특히 "오류가 발생한 지 2년이 지나서야 뒤늦게 확인된 것은 성적 관리체계의 총체적 부실을 보여주는 것"이라며 "교육청이 단순한 실수로 치부하거나 책임을 회피해서는 안 된다"고 강조했다.전교조대전지부는 이번 사태에 대해 세 가지 요구사항을 제시했다. 그 첫 번째는 철저한 진상 규명과 특별감사 실시를 통해 대전예고의 성적 오류뿐 아니라 학교 운영 전반의 문제를 명확히 밝혀야 한다고 이들은 요구했다.두 번째는 고의적 은폐나 보고 지연이 확인될 경우 관련 책임자에 대한 엄중 문책이 필요하다고 촉구했으며, 세 번째는 피해 학생들의 실질적인 구제 대책 마련을 요구하며, "교육청은 대학에 전달한 성적 정정 요청이 실제 반영됐는지 즉시 확인하고, 입시 과정에서 불이익을 받은 학생들에 대한 신속한 지원책을 마련해야 한다"고 강조했다.끝으로 전교조대전지부는 "대전예고 성적 오류는 단순한 행정 실수가 아니라 교육의 신뢰를 훼손한 사건"이라며 "피해 학생 구제와 재발 방지를 위한 근본적인 시스템 점검이 필요하다"고 밝혔다.한편, 대전시교육청은 대학 46곳에 정정자료를 전달했다고 밝혔으나, 이미 수시전형이 진행된 상황에서 실제 반영 여부와 피해 구제 실효성에 대한 우려가 제기되고 있다.