"대통령 다녀갔는데 노동자 또 죽어... SPC 과로사 근무 해결하라"

▲13일 오전 경기도 시흥시 SPC삼립 시화공장 앞에서 'SPC삼립 장시간 심야노동 과로사 대책 촉구 기자회견'이 열렸다. 권영국 정의당 대표(파리바게뜨 노동자 힘내라 공동행동 공동대표)가 발언하고 있다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기