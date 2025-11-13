진주시, 인도네시아와 교류-수출지원 … 200만불 계약

큰사진보기 ▲조규일 진주시장을 비롯한 ‘진주시 해외시장 개척단’, 인도네시아 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲조규일 진주시장을 비롯한 ‘진주시 해외시장 개척단’, 인도네시아 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲조규일 진주시장을 비롯한 ‘진주시 해외시장 개척단’, 인도네시아 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲조규일 진주시장을 비롯한 ‘진주시 해외시장 개척단’, 인도네시아 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲조규일 진주시장을 비롯한 ‘진주시 해외시장 개척단’, 인도네시아 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲조규일 진주시장을 비롯한 ‘진주시 해외시장 개척단’, 인도네시아 방문. ⓒ 진주시청 관련사진보기

조규일 진주시장을 비롯한 '진주시 해외시장 개척단'은 일본에 이어 인도네시아를 방문해 다양한 분야의 교류와 협력으로 수출지원에 나서고 있다고 진주시가 13일 밝혔다.개척단은 지난 10일과 11일, 일본 후쿠오카에서 '진주시 수출기업 해외전략 설명회'를 연데 이어 12일과 13일에는 인도네시아를 방문해 문화콘텐츠 교류와 디지털 교육협력ㆍ수출지원 활동을 벌였다.개척단은 12일 주인도네시아 한국문화원을 방문해 진주의 전통문화와 예술, 공예 콘텐츠를 인도네시아 내 한류기반 문화사업과 연계하는 방안 등을 논의하고, 지속적인 문화협력 확대에 뜻을 모았다.진주시는 인도네시아 교육부의 디지털 교육정책에 따라 진주시 기업 ㈜아라소프트의 디지털 저작 도구(나모오서)를 300만 교사들이 사용할 수 있도록 도입 계약을 공식 체결하였다고 밝혔다.또 개척단은 주인도네시아 한국대사관을 방문해 박수덕 대사대리와 '진주시 수출기업의 인도네시아 시장진출 지원', '문화콘텐츠 산업의 해외활용' 등에 대해 의견을 교환했다.조규일 시장을 비롯한 개척단은 13일 인도네시아의 동향 기업인들과 간담회를 열고, 이순형 재인니 경남도민회장을 비롯한 경남·진주향우 기업인 및 향우회 단체의 현지 사업환경 애로사항을 청취하고, 진주시 차원의 협력방안을 논의했다.또 개척단은 인도네시아 땅그랑시청을 방문해사크루딘 시장과 두 도시간 협력을 위한 협약을 체결했다. 땅그랑시는 수도 자카르타 인근의 대표적인 산업·교육 중심도시로, 인도네시아 내 지방정부간 교류와 국제협력이 활발히 이뤄지는 지역이다.조규일 진주시장은 "이번 방문은 진주의 문화와 정보통신 기술이 결합된 융복합 콘텐츠가 해외로 진출하는 중요한 계기가 됐다"며, "문화와 디지털을 잇는 국제협력과 수출지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.개척단은 이후 호주를 방문할 예정이다.