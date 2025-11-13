'충청민주혁신교육포럼' 창립… 민주혁신교육 실현 공론의 장 열다

큰사진보기 ▲대전교육연구소(소장 성광진), 세종교육연구원(원장 임전수), 충남교육연구소(소장 이병도), 충북교육의미래(대표 김성근) 등 충청권 4개 교육연구기관이 참여한 '충청민주혁신교육포럼'이 12일 창립했다. ⓒ 충청민주혁신교육포럼 관련사진보기

충청권 교육 연구자들이 민주주의와 혁신적 미래교육의 방향을 모색하기 위한 공론의 장을 열었다.대전교육연구소(소장 성광진), 세종교육연구원(원장 임전수), 충남교육연구소(소장 이병도), 충북교육의미래(대표 김성근) 등 충청권 4개 교육연구기관은 지난 12일 천안 상명대학교 한누리관에서 '충청민주혁신교육포럼(이하 포럼)'을 창립했다.이날 포럼은 개회사와 주제 발표, 자유토론, 창립선언문 낭독 순으로 진행됐으며, '교육의 본질 회복', '민주주의 교육', '혁신적 미래교육'을 핵심 의제로 제시했다.전국교육자치혁신연대 한만중 대표가 주제발표자로 나서 '민주혁신교육의 비전과 전망'을 발제했다.한 대표는 "국민이 주인인 나라에서 함께 행복하게 성장하는 교육이 민주혁신교육의 비전"이라며 ▲사교육 문제 해결과 교육격차 완화 ▲에너지 자립형 학교(태양·바람·물의 학교) ▲AI시대 교육 역할 강화 ▲저출생·고령화 대응 교육정책 등을 실천과제로 제시했다.포럼은 "민주주의가 온전히 작동하고 공존의 사회로 나아가기 위해서는 초·중등교육에서의 민주주의 교육이 더욱 절실하다"며, AI기술 등 미래사회를 능동적으로 열어갈 혁신 교육의 필요성에 뜻을 모았다.특히 교육감 선거를 앞두고 교육의 공공성과 혁신 방향에 대한 사회적 공감대를 확산시키고, 충청권 교육자치 강화를 위한 담론을 이어가겠다는 계획도 밝혔다.성광진 대전교육연구소장은 창립선언문에서 "교육은 경쟁의 수단이 아니라 인간의 존엄과 가능성을 키우는 사회의 토대"라며 "현재의 경쟁 중심 교육에서 벗어나 장기적이고 근본적인 대책이 필요하다"고 강조했다.임전수 세종교육연구원장은 "교직원·학부모·학생·지역주민 모두가 교육의 주체로 참여하는 민주적 숙의의 장을 열겠다"고 밝혔다.이병도 충남교육연구소장은 "공공성과 혁신성을 함께 추구하며 누구도 차별받지 않는 학교를 만들겠다"고 말했다.김성근 충북교육의미래 대표는 "AI 기술과 기후위기, 학력 격차 등 복합 위기를 극복하기 위한 혁신적 교육이 필요하다"고 강조했다.포럼은 앞으로 ▲교육 현안에 대한 공동 연구와 정책 대안 제시 ▲교육공동체 혁신 네트워크 구축 ▲지역 특성에 맞는 교육 모델 개발 및 확산 ▲차별 없는 교육환경 조성을 위한 정책 지원 등 실천 활동을 이어갈 계획이다.