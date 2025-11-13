"정영학의 '배임 근거 조작' 실토에 검찰 공소 근거 흔들려"

▲더민주울산혁신회의가 13일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "상설특검과 국정조사를 통해 검찰과 국민의힘의 유착과 대장동 수사의 조작 수사, 정치 기소 전모를 국민 앞에 명명백백히 밝힐 것"을 촉구했다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기