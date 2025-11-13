"정영학의 '배임 근거 조작' 실토에 검찰 공소 근거 흔들려"

대장동 사건의 핵심 증거로 활용된 '정영학 녹취록' 속 당사자인 정영학 회계사가 녹취서의 조작을 주장한다는 <오마이뉴스> 기사와 관련, 울산에서 검찰의 항명에 대한 즉각적인 감찰과 징계를 요구하는 목소리가 나왔다. (관련기사 : [단독] 이재명 엮으러 바꿨나... '정영학 녹취' 검찰의 조작 정황 나왔다
)
더불어민주당 울산시당 내 더민주울산혁신회의의 목소리인데, 이들은 "상설특검과 국정조사를 통해 검찰과 국민의힘의 유착과 대장동 수사의 조작 수사, 정치 기소 전모를 국민 앞에 명명백백히 밝힐 것"을 촉구했다.
더민주울산혁신회의는 13일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "대장동 사건의 본질은 이재명 대통령을 겨냥한 정치적 공격"이라며 "처음부터 끝까지 정치적 목표 아래 조작된 수사와 기획된 기소가 대장동 사건의 실체"라고 주장하며 이같이 요구했다.
더민주울산혁신회의 그 배경으로 "정영학은 '배임 혐의의 근거가 조작됐다'고 밝혔고 남욱은 '검사가 배를 가르겠다고 진술을 강했다'고 증언하는 등 검찰 공소의 근거가 흔들리고 있다"는 점을 내세웠다.
이들은 특히 "내란수괴 윤석열의 심복 강백신 검사는 항소가 검찰의 의무라며 항명을 주도 하고 있지만 강백신 검사는 대장동 수사에서 모해위증과 증거조작 의혹의 중심에 서 있는 인물"이라며 "그의 항명은 진실의 벽 앞에 선 정치검찰의 공포이자 도둑이 제발 저린 자백"이라고 주장했다.
그러면서 "국민께 고한다"며 "국민주권은 정치검찰의 망동보다 강하고 내란당 장동혁의 망언보다 굳건하다. 검찰개혁의 기차, 내란청산의 기차는 이미 출발했으니 본질을 호도하는 세력을 일소하는 국민주권의 힘을 보여달라"고 요청했다.
한편 더민주울산혁신회의는 최근 대장동 사건 항소 포기에 대한 검찰의 반발에 대해 "검찰 항명은 법리나 절차의 문제가 아니라 조작 수사를 은폐하고 수사팀의 책임을 감추기 위한 쿠테타적 항명"이라며 "이는 국민을 기만하는 행위이며 검찰 흑역사 속 반복되어온 정치검찰의 폐습"이라고 규정했다.