추경호 체포동의 국회 보고... 여 "정당해산감"-야 "정치보복"

▲정청래 더불어민주당 대표가 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 추경호 전 국민의힘 원내대표의 체포동의안에 대해 "추 전 원내대표가 (국회의) 계엄해제 의결을 방해한 죄가 확인된다면, 국민의힘은 열 번이고 백 번이고 국회 의결을 방해한 죄목으로 정당해산 감"이라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기