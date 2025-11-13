"정치검찰, 쿠데타식 항명-억지 주장 중단해야"

큰사진보기 ▲더민주경남혁신회의, 13일 오후 창원지방검찰청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

'대장동 사건 항소 포기'에 대해 일부 검사들이 반발하고 있는 가운데, 이재명 대통령 지지모임인 더민주경남혁신회의는 13일 오후 창원지방검찰청 앞에서 "정치검찰, 쿠데타식 항명과 억지 주장 당장 중단하라", "내란정당, 국민기만 제2내란 책동 멈추고 해산하라"라고 외쳤다.더민주경남혁신회의는 회견문을 통해 "대장동 사건의 본질은 무엇이냐. 명백하다. 이 사건은 이재명 대통령을 겨냥한 정치적 공격, 즉 '이재명 죽이기'이다. 처음부터 끝까지 정치적 목표 아래 조작된 수사와 기획된 기소가 바로 대장동 사건의 실체이다"라고 주장했다.이들은 "최근 대검이 항소를 포기한 결정에 반발하며 벌어진 검찰 내부의 항명은 단순한 불만 표출이 아니다. 이는 조작 수사와 정치 기소에 몰두했던 친윤 정치검찰이 자신들의 범죄적 행태를 덮기 위한 '제2의 조작', 명백한 정치 항명이다"라고 밝혔다.이들은 "대장동 사건은 공익을 위한 수사가 아니었다. 그 본질은 정치적 목표, '이재명 죽이기'이다"라며 "검찰의 항명과 국민의힘의 부화뇌동, 조작과 협잡은 그 연장선 위에 있다. 본질을 호도하는 세력을 일소하는 힘은 바로 국민주권이다"라고 강조했다.더민주경남혁신회의는 "검찰의 쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰과 징계를 요구한다. 상설특검과 국정조사를 통해 검찰과 국민의힘의 유착, 대장동 수사의 조작 수사와 정치 기소의 전모를 국민 앞에 명명백백히 밝힐 것을 촉구한다"라며 "흔들리지 않는다. 검찰개혁 그리고 내란청산 그리고 국민주권 실현은 반드시 완수될 것"이라고 밝혔다.