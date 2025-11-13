메뉴 건너뛰기

성남시, 홈페이지에 AI 검색 도입... "복잡한 메뉴 이동 없이 정보 제공"

25.11.13 15:45최종 업데이트 25.11.13 15:45

성남시, 홈페이지에 AI 검색 도입... "복잡한 메뉴 이동 없이 정보 제공"

내년 2월까지 시범 운영... 전자민원·복지·보건 등 주요 분야 질문 가능

경기 성남시는 내년 3월 서비스 개시를 목표로 시 홈페이지 전면 개편을 추진 중인 가운데 지능형 검색 서비스를 시범 운영한다고 13일 밝혔다.
ⓒ 성남시

경기 성남시는 내년 3월 서비스 개시를 목표로 시 홈페이지 전면 개편을 추진 중인 가운데 지능형 검색 서비스를 시범 운영한다고 13일 밝혔다.

지능형 검색 시범 서비스는 내년 2월 말까지 성남시 대표 홈페이지와 성남시 보건소 홈페이지에 적용된다.

시민 생활과 밀접한 전자민원, 여권 민원, 복지, 보건 등 주요 분야에서 지능형 검색을 이용해 볼 수 있다.

홈페이지 첫 화면에 있는 'AI 검색' 버튼을 눌러 검색창에 "여권 어디서 받아요?", "기초연금 신청은 어떻게 해요?", "예방접종 시간 알려줘" 등과 같이 말하듯 궁금한 내용을 입력해 물어보면 관련 정보를 바로 알려준다.

이와 함께 성남시 홈페이지 내 관련 상세 메뉴를 안내해 편리한 이용을 돕는다.

일상어, 오타, 유사 표현 등도 인식해 정확한 정보를 제공한다.

시는 시범 운영 기간에 ▲시민들이 많이 하는 질문 ▲응답 결과 ▲사용자 의견 등을 종합 분석해 지능형 검색 서비스 기능을 고도화할 계획이다.

성남시 관계자는 "지능형 검색은 복잡한 메뉴 이동 단계를 거치지 않고도 필요한 정보를 바로 제공해 이용 편의를 높인다"면서 "시민 의견 반영해 사용자 중심의 디지털 행정을 펴 나가겠다"고 말했다.

새롭게 개편하는 성남시 홈페이지는 이번 지능형 검색 기능을 포함해 ▲직관적 디자인 ▲중복 메뉴와 접근 단계 축소 ▲참여 소통 기능 강화 등 시민 중심으로 개선된다.

#성남시

