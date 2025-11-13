"국가 잘못으로 75년 고통... 위자료 '소멸시효' 주장, 말이 되나"

큰사진보기 ▲한국전쟁민간인희생자 창원유족회 회원들이 정부를 상대로 위자료 청구 소송을 냈다. 이와 관련해 유족들이 11월 13일 부산고등법원 창원재판부에서 정부측의 항소기각으로 원고 승소 판결을 받았다. 오른쪽은 노치수 창원유족회장. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"검토 결과 피고의 항소는 이유 없다. 1심 판결을 그대로 인정한다. 소멸시효(가 지났다는 주장)를 받아들이지 않는다. 피고의 항소를 기각하고 소송 비용은 피고가 부담한다."

13일 오후 부산고등법원 창원재판부 제2민사부(재판장 표현덕·이병호·이종찬 판사)가 이같이 선고했다. 판결 내용에 언급된 피고는 대한민국 정부를 말한다. 표현덕 재판장은 원고의 출석을 확인한 뒤 선고를 했고, 재판은 불과 3분이 걸리지 않았다.정부를 상대로 위자료 청구 소송을 냈던 원고는 75년 전 군인·경찰에 의해 아무런 법적 절차 없이 학살 당했던 한국전쟁 전후 민간인 학살사건의 희생자와 그 유족들이다.유족들이 1심에서 승소를 했는데, 정부 측 변호사들이 소멸시효가 지났다며 항소해서 다시 다투었던 것이다. 소멸시효가 지났다는 정부 측 변호사들의 주장은 항소심 재판부에서도 받아 들여지지 않았다.머리카락이 희끗한 70대의 두 어르신 유족은 노치수 한국전쟁민간인희생자 창원유족회장과 함께 1심에 이어 항소심에도 법정을 드나들어야 했다.정부를 상대로 위자료 청구 소송을 낸 희생자(고인)는 5명이었고, 이들의 유족은 모두 44명이다.희생자 가운데 1명인 ㄱ씨가 2009년 진실화해를위한과거사정리위원회(1기)에서 진실규명 결정을 받았고, ㄱ씨 유족들은 2015년 위자료 청구 소송에서 승소했다. 2015년에 법원은 ㄱ씨 관련한 위자료 금액으로 희생자 본인 8000만 원, 배우자 4000만 원, 자녀 800만 원, 형제 400만 원을 인정했다.그리고 ㄱ씨를 비롯한 희생자 5명 모두는 2021년 형사사건의 국방경비법 위반 재심을 신청했고, 법원에서 2024년 1월 모두 무죄 판결을 받았다.그런데 2024년부터 전국적으로 법원이 위자료 금액을 변경했다. 한국전쟁 전후 민간인 희생자의 경우, 본인 1억 원과 배우자 5000만 원, 자녀 1000만 원, 형제 500만 원으로 바뀌었다. 이전보다 희생자 본인은 2000만 원, 배우자는 1000만 원, 자녀는 200만 원, 형제는 100만 원이 더 높아진 것이다.이에 ㄱ씨 유족은 위자료 추가분을 더 요구하고, 나머지 4명은 위자료(본인 1억, 배우자 5000만 원, 자녀 1000만원, 형제 500만원)를 요구하는 소송을 창원지방법원 마산지원에 냈다.2025년 2월, 1심인 창원지방법원 마산지원은 ㄱ씨에 대해 이미 2015년에 선고가 있었고, 당시 기준으로 위자료가 정해진 것이기 때문에 소급 적용하여 추가 위자료를 줄 수 없고, 나머지 4명의 위자료는 인정한다는 판결을 내렸다.그런데 정부 측 소송대리를 맡았던 국군방첩사령부 법무실은 4명의 위자료를 인정했던 1심 판결마저 받아들이지 않았다. 정부 측 변호사가 ㄱ씨가 1기 진실화해위 결정을 받아 위자료 청구 소송을 냈을 때(2015년) 나머지 4명도 그런 사실을 알고 있었기에 소멸시효가 지났다고 주장했던 것이다.민법에서 위자료 청구 소멸시효는 3년이다. 나머지 희생자 4명의 유족 측은 ㄱ씨의 진실규명과 위자료 청구 사실을 몰랐다며 소멸시효가 지나지 않았다고 주장했다. 1심에 이어 항소심 재판부 역시 이들의 소멸시효가 지나지 않았다고 판단한 것이다.이날 법정에는 유족 가운데 정아무개(77), 최아무개(77)씨만 나왔다. 이들은 같은 고등학교를 나왔고, 친구로 지내고 있다. 법정에 들어서기 전 만난 두 사람은 노치수 회장과 이야기를 나누면서도 판결이 어떻게 나올지 궁금해 하며 다소 굳은 표정을 지었다.판결 이후 법정을 나온 두 사람은 손을 잡고 복도를 나오면서 아무 말을 하지 않았다. 엘리베이터에서 내려 법정 밖에 나올 때까지도 그랬다. 현관에 서서도 두 사람은 아무 말을 하지 않았다.두 사람은 정부 측 변호사가 다시 대법원에 상고할 수도 있다고 보고 걱정하는 분위기였다.최아무개씨는 "어제 저녁에 잠도 제대로 자지 못했다. 내일(13일) 판결이 어떻게 나올지 걱정이 되었기 때문이다"라며 "또 대법원 상고를 할 수도 있어 걱정이다. 앞으로 보름 동안 또 그렇게 지낼 거 같다"라고 말했다. 대법원 상고 기한은 14일이다.정아무개씨는 "오늘 정부 측 항소를 기각하기는 했지만, 또 보름 동안 기다리며 마음을 졸여야 하는 상황이 될 수 있어 걱정이다"라고 말했다.옆에 있던 노치수 회장은 "소멸시효 주장은 말이 안 된다. 진실화해위 진실규명 결정과 형사재심에서 국방경비법 위반사건도 무죄로 났다"라며 "국가가 아무런 법적 절차 없이 민간인을 학살해 놓고, 지금 와서 (위자료 청구) 소멸시효가 지났다고 주장하는 게 말이 되느냐. 국가의 잘못으로 발생한 위자료 청구 소송은 소멸시효를 없애는 게 맞다"라고 강조했다.두 유족은 평생 힘들게 살아왔다고 털어 놓았다. 정씨는 "평생을 원망스럽게 살아왔다. 지난 75년 동안 늘 그늘 속에 산 것도 억울한데, 아직도 이렇게 재판을 받으러 다녀야 하고, 더군다나 정부가 잘못해서 생긴 일인데 소멸시효 주장하니 더 분하고 억울하다"라고 말했다.두 사람은 '연좌제'를 언급했다. 최씨는 "연좌제에 묶여 힘들었다. 취직도 제대로 할 수 없었다. 취업을 했다가도 한두 달 뒤에 연좌제 때문에 그만둔 적이 많았다"라며 "동네에서도 남의 눈치를 보다시피 하면서 살아왔다. 한마디로 말해 엄청난 고통 속에 살아왔다"라고 말했다.정씨는 "친구와 생각이 같다. 평생을 숨어 살다시피 지냈다"라며 "억울하고 너무 억울하다. 살기도 너무 힘들었다"라고 말했다.