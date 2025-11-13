시민들이 뽑은 '오세훈 서울시' 최악의 정책은?

큰사진보기 ▲오세훈 OUT 서명운동 및 ‘최악의 정책’ 선정 결과 발표 기자회견 ⓒ 오세훈OUT!공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲공동행동 관계자들이 오세훈OUT 서명용지를 특검에 전달하는 모습 ⓒ 오세훈OUT!공동행동 관련사진보기

시민들이 뽑은 서울시 최악의 퇴행 정책은 내란 동조인 것으로 나타났다. 민주노총 서울본부, 서울환경연합, 서울장애인차별철폐연대 등 서울지역 315개 노동·시민사회단체로 구성된 오세훈OUT!공동행동은 13일 오전 기자회견을 열고 '오세훈 서울시' 최악의 퇴행 정책 선정 투표 결과를 발표했다.공동행동에 따르면 투표는 지난 10월 24일부터 11월 11일까지, 온라인 방식으로 진행됐다. 공동행동 측에서 간추린 35개 후보 정책 중에서 5개를 뽑는 방식이었고 992명의 시민들이 투표에 참여했다고 밝혔다.이중 가장 많은 표를 받은 정책은 투표 참여 시민의 44.7%가 선택한 12.3 계엄 당일 청사 폐쇄·출입통제 의혹 및 남태령 시위 강력 대응, 윤석열 변호인단으로 활동한 서울시 인권위원장 옹호 등 내란 동조였다.두 번째와 세 번째로 이름을 올린 '최악의 정책'은 34.5%가 투표한 장애인 이동권 쟁취를 위한 지하철 시위 탄압과 32.9%가 선택한 안전성 부실검증, 특혜 의혹, 세금낭비, '위장 대중교통' 한강버스였다.공동행동은 "장애인 이동권 쟁취 지하철 시위 탄압은 오세훈 시장의 '기만적인 약자동행' 행보를 잘 보여주는 대표적인 정책이고, 한강버스는 혈세낭비를 비롯해 시민안전, SH공사 부실화 등 다각도로 비판을 받는 치적쌓기 행정"이라고 주장했다.이어 TBS 지원 중단을 통한 사상 초유의 공영방송 폐쇄(32.0%), '리박스쿨' 연계 의혹 넥스트클럽에 시립청소년성문화센터 위탁 시도(31.4%)가 4, 5위에 올라 언론탄압과 극우화 움직임도 시민들의 큰 비판을 받은 것으로 나타났다.이날 기자회견에는 시민사회단체들이 참여해 해당 정책에 대한 비판의 목소리를 높였다. 박경석 전국장애인차별철폐연대 공동대표는 "오세훈 서울시장은 임기 때마다 장애인 이동권 보장을 약속했지만 그때마다 공염불이었다"고 꼬집었다. 대표적으로 2024년까지 지하철 역사에 100% 엘리베이터를 설치하겠다고 약속했지만 지키지 않았다는 것이다.오히려 "정당한 권리를 외치는 장애인들의 투쟁에 대해 고소·고발, 손해배상 청구 등으로 탄압했다"고 강조하며 "오세훈 시장은 갈라치기로 혐오정치를 조장하고 사회적 약자들의 정당한 권리를 약탈하고 있다"며 강하게 비판했다.최영 서울환경연합 생태도시팀장은 "안전 사고 등 한강버스를 둘러싼 우려와 의혹들이 계속해서 드러나고 있는데 운항이 계속될수록 더 많은 문제들이 발생할 것이고 더 큰 사고가 일어날 가능성이 다분하다"고 지적했다. 이어 "이를 방지는 방법은 한강버스 전면 중단"뿐이라 잘라 말하며 "책임을 인정하지 않고 사태를 방치한다면, 추후 계속될 모든 문제와 사고에 대한 책임은 오롯이 오세훈 시장에게 있다"고 강조했다.공동행동은 또한 이날 기자회견에서 1만여 명의 시민들이 참여한 '오세훈 OUT! 엄정·구속 수사 촉구 서명지'를 김건희특검에 전달하고 엄정하고 신속한 수사를 촉구했다.오세훈OUT!공동행동 공동대표이기도 한 김진억 민주노총 서울본부 본부장은 여는 발언을 통해 "오세훈 시장은 정치자금법 등 위반 혐의로 수사를 받고 있는 사상 초유의 특검수사 피의자 서울시장"이라며 "일개 정치 브로커에게 선거 승리를 의탁하고 특검 수사의 칼날 앞에 정치 생명이 달려있는 오세훈은 더 이상 서울시장의 자격이 없다"라고 비판했다.