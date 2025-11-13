성동주민 3026명 "2026년 예산에 주민투표 결과 반영" 촉구

큰사진보기 ▲2025성동주민투표 결과 ⓒ 성동주민대회조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲성동주민대회조직위원회는 11월 13일 성동구청 앞에서 기자회견을 열고 주민투표 결과 예산 반영을 촉구했다. ⓒ 성동주민대회조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲성동주민들의 주민투표 퍼포먼스 ⓒ 성동주민대회조직위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 성동주민대회 조직위원회 사무국장입니다.

성동주민대회조직위원회(공동위원장 강병찬·이재현, 이하 조직위)는 13일 성동구청 앞에서 기자회견을 열고 2025 성동주민투표 결과를 발표했다.조직위는 성동주민투표를 "'우리 세금 어디쓸지 우리가 결정한다'는 취지 아래, 주민이 직접 의제를 제안하고, 심의하고, 투표로 결정하는 성동 최초의 주민직접정치운동"으로 설명했다.조직위에 따르면 성동주민투표는 지난 7월부터 10월까지 약 4개월 동안 진행됐다. 총 879개의 주민요구안이 접수됐고, 심의위원회의 토론과 숙의를 거쳐 최종 10대 정책이 투표안으로 확정했으며 한 달 넘게 이어진 투표에는 3026명의 주민이 참여했다.투표결과, 성동주민이 가장 많이 선택한 1위 정책은 득표율 45.4%를 얻은 '간호·간병 통합 공공병원 설립 및 긴급 간병비 지원' 정책이었다. 조직위는 "가족이 아프다고 가정이 무너지지 않는 세상을 만들어 달라는 절박한 현실이 반영된 결과"라고 평가했다. 뒤를 이어 ▲ 공영주차장 확대로 주차난 해소(31.5%) ▲ 지하철 역사 현대화 및 이용개선(27.4%) ▲ 도서관 모임공간 등 공공시설 저녁·주말 개방(23.6%) ▲ 특수고용·취약계층 노동자 복지 지원(23.1%)이 뒤를 이었다. 돌봄, 생활, 노동 이 세 가지가 성동 주민이 느끼는 삶의 가장 깊은 고민임을 엿볼 수 있다.'간호간병통합 공공병원 설립 및 긴급 간병비 지원' 정책을 제안한 안미영씨는 중증환자인 가족과 간호간병통합 공공병원을 이용한 경험을 언급하며 필요성을 강조했다. 그는 "24시간 간호와 일상생활을 보조해주는 덕에 가족 모두 일상으로 돌아와 한숨 돌렸던 기억이 난다"면서 "환자들이 적응할 만하면 병원을 옮겨야하는 상황을 바꿀 수 없을까. 환자에게 가장 필요한 건 가족들이 수시로 찾아볼 수 있도록 하는 건데 왜 가까운 성동에는 (통합병원이) 없을까"라며 아쉬운 심정을 전했다. 현재 성동구에는 간호간병통합 서비스가 제공되는 병원이 단 세곳에 불과하며 공공병원은 존재하지 않는다.강병찬 성동주민대회 공동조직위원장은 주민들의 목소리를 전하며 '우리 부서 담당이 아니'라는 이유로 주민 민원을 미루는 일부 공무원의 태도를 지적했다. 그러면서 대표적 사례로 '용답역화장실 개선 문제'를 꼽았다. 오래되고 더러운 화장실로 인해 주민들의 불만이 높은데 "지하철역은 서울교통공사 소관"이라는 이유로 해결이 미뤄지고 있다는 것. 강 위원장은 구청과 의회의 적극행정으로 절박한 주민들의 목소리에 화답해줄 것을 거듭 촉구했다.조직위는 투표 결과를 구청과 의회에 전달하며 이를 2026년 예산안에 반영해줄 것을 요구했다. 성동구청과 구의회는 11월~12월 중 예산안을 작성, 심의, 의결하게 되는데 이 결과를 논의에 포함해달라는 요구이다.조직위는 이어서 '주민–행정 협의체 구성'도 제안했다. 조직위는 "정책이 실제로 추진되고 있는지, 어디에서 막히고 있는지, 주민이 직접 감시하고 논의할 수 있는 이행 협의체가 필요하다"면서 구청과 구의회, 주민대표가 함께 참여하여 각 요구안의 단계별 실행계획을 점검하고 공론화할 것을 제안했다.끝으로 조직위는 "소외없는 행정을 실현해달라"고 첨언했다. 이들은 "성동구 내 비교적 낙후한 지역에서는 '부자동네는 더 좋아지는데, 우리 동네는 늘 뒷전'이라는 민원이 쏟아진다"면서 "복지·환경·문화 인프라가 고르게 배분되어야 비로소 '포용도시 성동'이 완성된다"고 강조했다.조직위는 성동주민투표를 "한 해의 예산을 넘어, 정치를 바꾸는 주민의 선언"으로 평가하며 "우리는 행정의 대상이 아니라, 정치의 주체"임을 선포했다. 강병찬 위원장은 "주민투표와 주민대회를 매해 개최해 주민의 힘을 더 키워나가겠다"면서 우선 11월 중 정원오 성동구청장과 남연희 성동구의회 의장을 만나 결과를 직접 전달하고, 이행을 위한 협의에 나서겠다고 밝혔다.