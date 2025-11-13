천년 사찰 화엄사에서 만난 가을

큰사진보기 ▲화엄사 일주문 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲화엄사 각황전 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲화엄사 효대에 있는 사사자삼층석탑과 석등 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 5일 구례 군의회 출장을 다녀오는 길에 화엄사를 방문했다. 가을 단풍이 아름답게 물든다는 화엄사를 제철에 찾은 것이다. 숙소도 화엄사 근처에 있는 구례리조트에서 묵었다. 새벽에 일어나서 창가를 보니, 구례 읍내 위로 운해가 펼쳐졌다.화엄사 길목의 한 식당에서 재첩국으로 아침식사를 하고 화엄사로 걸어갔다. 오전 10시에 도착하니, 산림청 소속 숲해설사가 독특하게 문화해설을 진행하고 있었다. 미리 신청을 하지 않았지만 양해를 구하고 나도 문화해설을 들을 수 있었다.화엄사는 백제 성왕 때 인도의 스님인 연기조사가 지리산에 건립한 천 년이 넘는 사찰이다. 연기조사는 화엄경과 비구니 스님인 어머니를 모시고 지리산 황전골에 두 채의 작은 절을 지었다고 전해진다. 절의 이름을 화엄경에서 따서 화엄사라고 정한 이유이다.화엄경은 깨달음의 세계를 기록한 경전이다. 특히 신라가 삼국통일을 이룬 후에는 의상대사가 화엄사를 화엄종의 원찰로 삼아 이곳에 머물렀다. 이후 화엄사는 상당한 규모의 사찰로 성장했다. 지금도 남아 있는 각황전 기단, 각황전 앞의 석등과 대석단, 동서오층석탑, 그리고 효대라 불리는 곳에 있는 사사자삼층석탑과 석등이 당시의 유적이다. 이들 문화유산은 국가유산청으로부터 국보와 보물로 각각 지정받았다.화엄사는 임진왜란 당시 왜군에 의해 잿더미가 되었지만, 인조 이후 조선 왕조의 지원을 받아 여러 전각이 복원되었다. 숭유억불 정책이 원칙인 조선 시기에 화엄사가 조선 왕조로부터 지원을 받았던 이유는 화엄사 승려들이 왜란과 호란 시기에 조선 왕조를 수호하는 데 많은 기여를 했기 때문이다.화엄사의 일주문은 다른 사찰들과 달리 대문이 달려 있었다. 일주문을 넘어 화엄사 경내에 들어서니 한 경찰관을 추모하는 비가 있었다. 바로 차일혁 경무관을 기리는 것이었다. 그는 한국전쟁의 막바지에 상부에서 북한의 유격대를 소탕하기 위해, 화엄사 등 지리산에 있는 사찰을 불태우라는 명령을 거부하여 화엄사를 지켜냈다. 이것을 기리기 위해서 여러 사찰의 후원으로 화엄사에 그를 기리는 비석을 세웠다.한편 그의 비석 앞에는 두꺼비를 닮은 돌이 있었다. 이 두꺼비 돌에도 왜구와 관련된 전설이 있다. 화엄사의 개천물이 섬진강으로 합류를 하는데, 고려 말에 왜구가 섬진강을 타고 구례로 들어오다가 수만 마리의 두꺼비가 우는 소리를 듣고, 이것을 고려 정부군의 함성으로 여겨 되돌아갔다고 하는 이야기가 전해진다. 이후 그 전까지 여러 이름으로 불리던 섬진강의 이름을 두꺼비 섬자가 들어가는 섬진강으로 정했다고 한다.사천왕문을 지나 보제루의 옆 길을 지나 대웅전과 각황전이 자리 잡은 공간으로 들어섰다. 각황전 앞에 있는 석등은 우리나라에서 제일 큰 석등이다. 과거 장육전의 크기에 맞게 석등을 만들어서 이렇게 큰 석등을 만든 것이다. 장육전 자리에 복원한 각황전도 상당히 큰 목조건물인데 과거 장육전의 크기를 짐작하게 한다.각황전에서 서남쪽으로 올라가면 효대라고 불리는 터가 있다. 여기서 효는 효도의 효자이다. 그 이유는 연기조사가 머리 위에 석등을 올리고, 네 마리의 사자가 석탑을 받친 중간에 있는 연기조사의 어머니를 기리는 구조의 석탑과 석등이 있기 때문이다. 사사자삼층석탑에 있는 네 마리의 사자는 희로애락의 감정을 각각 표현하는 사자들로 구성되어 있다.나는 문화해설을 듣고 나서 화엄사에서 제공하는 점심을 먹었다. 공양간에는 시금치, 무채, 해초, 버섯과 같은 고명을 쌀밥과 함께 비벼먹을 수 있는 밥그릇이 준비되어 있었다. 화엄사는 지리산에서 흐르는 맑은 물과 깨끗한 공기가 감도는 공간이다. 나는 화엄사 위에 있는 연기암까지 산책 삼아 걸어 올라갔다.화엄사에서 버스를 타기 위해서 내려오던 길에 화엄석경전시관에 들렀다. 화엄석경은 지금의 각황전 자리에 있던 장육전의 기단의 돌에 화엄경을 새긴 석비들이다. 장육전이 왜군에 불타면서 화엄석경이 파손되어 지금은 그 파편들만 남아 있다. 석경전시관에 전시된 파손된 석경들의 글씨를 살펴보니 천 년 전의 불경 글씨에서 깊은 뜻을 살펴볼 수 있었다.오후 2시 40분에 시내버스를 타고 다시 구례시외버스터미널로 향했다. 터미널에서 화엄사 자락을 다시 살펴보았다.