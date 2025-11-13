더민주혁신회의 "검찰 항명은 진실 은폐 쿠데타, 즉각 징계해야"

큰사진보기 ▲더민주대전혁신회의는 13일 오후 대전지방검찰청 앞에서 기자회견을 열어 검찰의 대장동 사건 항소 포기에 대한 검찰 내부의 집단 항명을 강력 규탄했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

검찰의 대장동 사건 항소 포기와 검찰 내부의 집단 반발이 파장을 일으키고 있는 가운데, 더불어민주당 내 최대 친명(친이재명계) 조직인 더민주전국혁신회의가 검찰을 강력 규탄하고 나섰다.이들은 검찰 내부의 항명 사태를 '수사 은폐 목적의 쿠데타적 행위'라고 규정하면서 "대장동 사건의 본질은 이재명 대통령을 겨냥한 정치 기획이며 조작과 협박에 기반한 정치 수사였다"고 비판했다.더민주대전혁신회의는 13일 오후 대전지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "대장동 수사는 처음부터 정치적 목표 아래 기획된 사건"이라면서 "특히 대검 항소 포기 결정에 집단적으로 반발하며 벌어진 검찰 내부의 항명은 단순한 불만 표출이 아니라, 조작 수사와 정치 기소에 몰두했던 친윤 정치검찰이 자신들의 범죄를 덮기 위해 벌이는 '제2의 조작', 명백한 정치 항명"이라고 했다.이어 이들은 남욱 변호사와 정영학 회계사 등 대장동 사건 연루자들이 '검찰의 협박과 증거 조작이 있었다'고 폭로했다면서 "검찰 협조자들이 이미 '협박'과 '증거조작'을 폭로한 상황에서 수사팀이 오히려 항명을 통해 진실을 가리려 한다"고 주장했다.또한 최근 검찰 내부망에 글을 올려 '법무부 등 윗선' 개입 의혹을 처음 제기한 강백신 검사에 대해 "대장동 수사 조작 의혹의 핵심 인물"이라고 지적하며 "그의 항명은 진실의 벽 앞에 선 정치검찰의 공포이자 도둑이 제 발 저린 자백"이라고 비판했다.그러면서 이들은 이번 사태가 법리적 논쟁이 아니라 "조작 수사를 감추기 위한 정치검찰의 쿠데타적 항명"이라고 규정하고 "이는 국민을 기만하는 행위이며 검찰 흑역사 속 반복되어 온 정치검찰의 폐습"이라고 강조했다.이들은 국민의힘이 계속 제기하는 '초과이익 7400억' 논란에 대해서도 "근거 없는 조작된 수치"라고 주장했다. 이들은 "해당 금액은 항소 포기와 아무 관련이 없으며 형사·민사 절차에서 이미 다뤄지고 있는 사안"이라며 "근거 없는 숫자놀음으로 여론을 왜곡하고 있다"고 주장했다.장동혁 국민의힘 대표가 최근 이재명 대통령 탄핵 가능성을 언급한 데 대해서도 강한 비판을 이어갔다. 혁신회의는 "이는 단순한 정치공세가 아니라 내란적 책동"이라며 "검찰과 국민의힘은 분리된 존재가 아닌 한 몸이다. 그들은 권력유지와 개혁 저지를 위해 서로의 이익을 공유하는 이익공동체, 내란의 DNA를 공유한 정치공동체"라고 주장했다.혁신회의는 검찰에 대해 즉각적인 감찰과 징계를 요구하는 한편, 대장동 수사 전반에 대한 상설특검과 국정조사 실시를 촉구했다. 이들은 "검찰개혁과 내란청산, 국민주권 실현은 흔들리지 않는다"며 "검찰과 국민의힘의 유착, 조작 수사 의혹을 명백하게 규명해야 한다"고 촉구했다.이날 규탄 발언에 나선 대전시장 출신 허태정 더민주전국혁신회의 공동대표는 대장동 수사가 "이재명 죽이기를 위한 정치적 수사"였다고 주장하며, 그 과정에서 협박에 기반한 허위진술이 동원됐다고 비판했다. 허 대표는 "검찰의 항명은 사실상의 정치적 반란"이라며 관련 검사들에 대한 철저한 징계를 요구했다. 그는 "검찰 독재가 완전히 청산될 때까지 혁신회의가 싸움을 이어갈 것"이라고 말했다.한편, 더민주혁신회의는 이날 대전뿐 아니라 국회 앞과 전국 17개 광역시·도에서 기자회견을 열고, 정치검찰의 집단 항명 사태를 규탄했다.