경북도, '아·태 AI 센터' 설립 추진... APEC AI 협력 이니셔티브 본격화

경상북도는 13일 APEC 정상회의 경주선언 후속으로 APEC AI 이니셔티브 연계 경북 AI 협력 실행방안을 발표했다.

경상북도가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 채택된 'APEC AI(인공지능) 이니셔티브(2026~2030)' 후속으로 '아시아태평양 AI 센터(Asia Pacific AI Center, 아·태 AI 센터)' 설립에 나선다.경북도는 13일 도청 브리핑룸에서 'APEC AI 이니셔티브 연계 경상북도 AI 협력 및 실행계획(안)'을 발표했다.경북도가 이날 발표한 계획안은 아·태 AI 센터 설립 추진과 국제 AI 협력 생태계 조성에 주도적이고 실질적인 역할을 하겠다는 것이다.앞서 경주에서 열린 APEC 정상회의에서 각국 정상들은 '경주선언'을 통해 AI를 혁신과 생산성 향상의 핵심 동력으로 규정하고, 이를 통해 회복력 있는 성장과 포용적 번영을 실현하겠다는 공동 비전을 제시했다.또 '경주선언'에는 한국이 주도해 '아태 AI 센터'를 설립한다는 내용이 명시되어 AI 기술 격차 해소와 정책·표준·윤리 협력을 위한 역내 거점이 본격 추진될 것으로 보인다.경북도는 APEC 정상회의를 토해 국제적 협력과 거버넌스를 확장할 수 있는 네트워크를 확보했다고 보고, APEC AI 이니셔티브와 연계한 후속 실행계획을 구체화해 나간다는 계획이다.우선 APEC 내 성공적인 AI 전환을 추진해 '글로벌 CEO 서밋' 등 국제협력 네트워크를 활용해 인구, 의료, 교육, 산업, 안전, 도시 등 다양한 분야에서 AI 표준과 정책, 안전 가이드라인을 연구할 예정이다.회원국 간 산업 AI 모델 구축에 필요한 데이터 공유·활용 표준화를 주도해 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 조성할 계획이다. 400MW급 글로벌 AI 데이터센터(AIDC)를 유치한 경북은 이를 회원국의 산업 AI 모델 구축에 활용할 계획을 세우고 있다.또 'AI 새마을 아카데미'를 중심으로 AI 역량강화 프로그램을 운영허고 지역 산업과 중소기업 대상의 맞춤형 실습·교육 과정을 통해 기술격차를 줄이기로 했다.이와 함께 전국 최고 수준의 전력 자급률(200% 상회)을 기반으로 데이터센터 투자 최적지라는 장점을 살려 회원국이 안정적으로 AI 모델 구축과 데이터 활용을 수행할 수 있도록 AI 인프라 생태계를 선도한다는 전략이다.경북도는 자동차 부품, 이차전지, 철강, 전자, 에너지 등 산업 강점과 포스텍(POSTECH), 한국로봇융합연구원(KIRO), 포항산업과학연구원(RIST), 애플제조업R&D 지원센터 등 연구기관과 산학연 협력체계를 강점으로 내세우며, APEC AI 이니셔티브 수행지의 최적지라고 강조했다.여기에 경주를 비롯한 풍부한 역사 문화유산을 보유하고 있어 K-컬쳐의 문화적 원천지로 독창적인 AI 국제협력 모델을 제시할 수 있는 강점으로 보고 있다.이철우 경북도지사는 "APEC AI 이니셔티브는 인류 공동번영의 새로운 출발점이자 AI를 통한 혁신과 포용의 시대를 여는 이정표"라며 "경북도는 아·태 AI 센터를 중심으로 아시아태평양을 선도하는 AI 협력의 중심지로 만들어 가겠다"고 말했다.