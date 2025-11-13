'역대 최장' 미 셧다운 43일 만에 종료… "승자 없는 싸움"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 12일 밤(현지시간) 백악관에서 의회에서 넘어온 임시예산안에 서명하고 있다. 2025.11.12 ⓒ 연합뉴스 = 로이터 관련사진보기

미국 역사상 최장 기록의 연방정부 '셧다운'이 막을 내렸다.미 연방 하원은 12일(현지시각) 본회의를 열고 상원에서 넘어온 단기 지출법안(임시 예산안) 수정안을 표결에 부쳐 찬성 222표, 반대 209표로 가결했다.대다수 공화당과 민주당 의원들이 각각 찬성과 반대로 갈렸으나 민주당에서 6명이 찬성으로 돌아섰고, 공화당에서는 2명이 반대표를 던졌다.트럼프 대통령이 이날 밤 의회에서 넘어온 임시 예산안에 서명하면서 지난 1일 시작된 셧다운은 43일 만에 끝났다. 이는 기존 역대 최장 셧다운 기록이었던 35일(2018년 12월 22일∼2019년 1월 25일)보다 8일 더 길었다.트럼프 대통령은 예산안에 서명한 뒤 "오늘은 멋진 날"이라며 "민주당의 당파적 독성이 전혀 없는 예산안"이라고 칭찬했다. 그러면서 "우리가 민주당에 승리했다"라고 규정했다.또한 "민주당은 2만여 항공편의 취소 또는 지연을 일으켰고, 100만 명 넘는 공무원이 급여를 받지 못하게 만들었으며, 지원이 필요한 수많은 미국인이 혜택을 받지 못하게 했다"라며 셧다운의 책임을 민주당에 돌렸다.이번 셧다운은 '오바마 케어' 보조금 연장에 대한 공화당과 민주당 간 이견으로 불거졌다. 민주당은 보조금 연장을 요구했지만, 공화당은 자금 조달 방안을 먼저 마련해야 한다고 맞섰다.그러나 셧다운 장기화를 우려한 민주당 중도파 의원들이 일부 이탈하면서 보조금 연장 없이 예산안이 처리됐다. 이 때문에 내부 단속에 실패한 민주당 지도부는 사퇴 압박을 받고 있다.다만 올 연말 보조금 지급이 끝나고 보험료가 폭등하면 내년 중간선거에서 공화당이 역풍을 맞을 것이라는 지적도 나온다. '오바마 케어' 대상자 중 보조금 대상자는 2천만 명이 넘고, 보조금이 중단되면 이들의 보험료는 2∼3배 이상 오를 전망이다.민주당 척 슈머 상원 원내대표는 "미국 가정이 건강 보험료가 갑자기 2~3배 오른 상황을 맞이한 적은 한 번도 없었다"라고 비판했다.그러나 트럼프 대통령은 '오바마 케어'가 불법 이민자들에게도 혜택을 주고, 보험사들이 과도한 이익을 얻고 있다면서 보조금을 국민들에게 직접 지급하는 방식으로 개혁을 추진하겠다고 밝혔다.그는 "오바마 케어는 처음부터 재앙이었다"라면서 "민주당은 갱단, 교도소, 정신병원 출신 불법 체류자들에게 1조5천억 달러(약 2천조 원)의 보조금을 주기 위해 정부를 셧다운시켰다"라고 주장했다.이어 "우리는 결코 협박에 굴복하지 않을 것이라는 분명한 메시지를 보낸다"라며 "중간선거를 비롯해 다가올 여러 선거에서 민주당이 우리나라에 한 일을 잊지 말아야 한다"라고 말했다.반면에 민주당 하킴 제프리스 하원 원내대표는 "이 싸움은 끝나지 않았다. 우리는 이제 막 시작했을 뿐"이라며 투쟁을 계속하겠다고 밝혔다.AP통신은 "역사상 가장 길었던 셧다운이 끝났지만, 최종 결과에 만족하는 사람은 거의 없다"라며 "승자는 없고, 좌절만 남은 싸움으로 끝났다"라고 평가했다.미 의회예산국(CBO)은 "셧다운이 끝나면 경제에 미치는 부정적 영향은 대부분 회복될 것이지만, 완전히 회복되진 않을 것"이라며 6주가 넘는 셧다운으로 인한 영구적인 경제 손실이 약 110억 달러(약 16조 원)에 이를 것으로 추산했다.