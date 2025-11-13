"삼척시내 도서관 없다" 교사, 교육청 감사관 "왜곡, 살피겠다"

큰사진보기 ▲지난 12일 열린 강원도의회 교육위 행정사무감사에서 국민의힘 심오섭 도의원(오른쪽)이 강원도교육청 감사관(왼쪽)에게 "A교사의 발언에 대해 점검할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 강원도의회 동영상 관련사진보기

"삼척 시내에는 도서관도 하나 없습니다."

이재명 대통령이 지난 9월 12일 강원도에서 진행한 '열린 시민회의'(타운홀 미팅)에 나온 A교사가 한 말이다. 이 말을 한 뒤 A교사가 "협박을 당하고 있다"라고 호소한 가운데 강원도교육청 감사관이 "A교사가 현실을 왜곡해서 전달한 부적절한 발언인 것 같다. 살펴볼 것"이라고 강원도의회에서 발언했다.13일, <오마이뉴스>는 지난 12일 열린 강원도의회 교육위 행정사무감사 동영상을 살펴봤다. 이 자리에서 국민의힘 심오섭 도의원은 "대통령이 주재하는 타운홀미팅에서 공직자 한 분이 '삼척에는 도서관이 없다라고 말했다"라면서 "이 말에 삼척시와 삼척시의회 의장님이 상당히 분노했다. 삼척시에는 교육문화관, 도계도서관 등이 있다"라고 밝혔다.이어 심 도의원은 "공직자가 저렇게 말한 부분에 대해 국가공무원법상 성실의무와 품위유지 의무 문제가 있다. (강원교육청) 감사관실에서 점검하고 후속 조치 계획을 보고해 달라"라고 요구했다.이에 대해 강원도교육청 감사관은 "그 선생님의 의도나 목적과 상관없이 삼척교육 현실을 좀 왜곡해서 전달한 부적절한 발언인 것 같다"라면서 "한 번 살펴보겠다"라고 답변했다.앞서, 지난 9월 12일, 대통령 주재 회의에서 A교사는 마이크를 잡고 "삼척에선 도서관도 없다"라면서 "(삼척시) 도계지역 쪽에는 도서관이 하나 있는데 삼척 시내에는 도서관도 하나도 없다"라고 말했다.이어 A교사는 "'기적의 도서관'이라는 것이 건립 중인데 그게 5년 넘게 계속 중단되고 있다"라면서 "이해가 되지 않는다. 아이들은 대체 어디서 책을 읽고 어떻게 문화생활을 하는지도 너무 고민이 된다"라고 하소연했다.<오마이뉴스>가 확인해 보니 삼척 시내에는 삼척시 교육문화관이라는 이름의 중대형 도서관과 작은 도서관 몇 곳이 있다.삼척시 교육문화관 관계자는 <오마이뉴스>에 "삼척 시내 한복판에 교육문화관이라는 도서관이 분명히 있고, 삼척 시내에 작은 도서관도 있는데 '삼척 시내에는 도서관이 하나도 없다'라는 A교사의 말은 사실과 다르다"라고 설명했다.이에 대해 A교사는 '삼척시 교육문화관은 삼척시청에서 운영하는 시설이 아닌 도교육청 운영 시설이기 때문에 삼척 시내에 (삼척시가 운영하는) 도서관이 없다고 말한 것이냐?'라는 <오마이뉴스> 물음에 "그렇다"라고 말했다.강원도교육청 감사관의 답변에 대해 전국교직원노동조합(전교조) 강원지부는 13일 낸 성명에서 "감사관이 사실관계 확인이라는 최소한의 절차조차 거치지 않은 채, 먼저 가치 판단을 앞세운 발언으로 감사기관의 중립성과 전문성을 스스로 훼손한 문제적 대응을 했다"라면서 "교사의 시민적 표현권을 행정 권력의 판단 아래 두려는 위험한 태도이며, 교육환경 개선 요구까지 '부적절'로 낙인찍는 것은 공적 논의를 위축시키는 심각한 행위"라고 비판했다.이어 강원지부는 "교사는 지역 교육의 질과 공공 인프라 개선을 위해 의견을 제시할 권리가 있으며, 이는 지역사회를 위한 정당한 참여"라면서 "그럼에도 심오섭 의원과 감사관의 태도는 교사의 의견 제시를 제약하려는 방향으로 작동하며, 사실상 교사에게 침묵을 강요하는 결과를 낳는다"라고 우려했다.한편, 강원도교육청은 오는 14일 조사를 위해 A교사가 근무하는 학교를 방문하려 했으나 전교조 강원지부가 반발하자, 일단 멈춘 것으로 알려졌다.