"오늘의 전태일들이 불평등·양극화 사회 뛰어넘어야"

모든 사람이 근로기준법을 누릴 수 있도록 자신을 불태웠던 전태일 노동열사가 세상을 떠난 지 55주기가 되는 날, 노동·시민사회단체계가 그가 안식하고 있는 묘역을 찾았다.
전태일재단이 열사의 55주기를 맞은 13일 오전 11시 경기 남양주시에 있는 마석 모란공원 내 묘역 앞에서 '제55주기 전태일 추도식'을 개최한 것이다.
추도식에 모인 민주노총·한국노총을 비롯한 노조 조합원들과 진보정당 및 시민사회단체 대표자 등 150여 명은 모든 노동자의 권리를 지키기 위해 자신의 몸을 내었던 열사를 기리며 지금도 이어지고 있는 노동해방 투쟁을 온 힘을 다해 계승할 것임을 다짐했다.
이재명 대통령과 우원식 국회의장도 조화를 보내 열사를 기렸으며, 열사의 동생이자 전순옥 전 국회의원의 오빠인 전태삼 씨등 유족들이 55주기 맞아 찾아온 이들에게 감사와 응원을 보내기도 했다.
박승흡 전태일재단 이사장은 참석자들을 향한 인사말을 통해 "열사께선 산업화 시대에 인간의 존엄을 지키기 위해 일어섰고, 그의 외침이 우리 사회가 인간의 가치를 바라보게 한 시작점이 됐다"고 역사성을 언급하면서 11월 13일을 국가기념일로 지정하는 것이 필요하다고 강조했다.
박 이사장은 이어 "과거 1987년 노동자 대투쟁부터 오늘에 이르기까지 노동환경의 개선을 외친지 반세기가 지났지만, 우리 사회는 불평등과 양극화 위기에 처했다"면서 "열사의 뜻을 이어가는 노동자·시민들이 주축이 되어 사회연대운동으로 이를 타파하고 전태일 정신이 제도와 일상에서 살아 움직이게 해야 한다"고 역설했다.
추도사를 전한 양경수 민주노총 위원장과 정연실 한국노총 상임부위원장도 각각 "기후·인구 위기와 AI·플랫폼 등 새로운 질서·체제의 등장으로 불확실한 미래 속에서 열사의 정신은 더욱 깊이 되살아오고 있다", "극우 보수 세력들의 노조 혐오 조장과 더불어 국제사회의 양극화와 보호무역 및 기술 패권 경쟁 속에서 하청·비정규직·특수고용·플랫폼 노동자 등과 연대해 노동 존중 사회를 만들겠다"고 향후 노동자-민중 간 연대를 기반한 투쟁을 전개할 것임을 표했다.
양회동 열사 정신사업계승회장을 겸하고 있는 조승호 전국건설노동조합 위원장 역시 "건설노조 또한 열사의 정신을 따라 투쟁하며 무시·천대를 받아왔던 건설노동자들이 당당한 현장의 주인으로 거듭나도록 하고 있다"고 말하며 "근로기준법을 지키라는 열사의 외침과 노동자가 주인이 되는 세상을 만들어 달라는 양회동 열사의 염원을 이어 힘차게 투쟁하는 건설노조가 되겠다"고 투쟁사를 전했다.
또한 이날 동시에 진행된 전태일노동상 시상식엔 문길주 전남노동권익센터장이 본상을, 월간 작은책(대표 유이분)과 십시일반 음식연대 밥묵차(대표 故 유희)가 공로상을, 민주노총 건설노조 타워크레인분과와 한국노총 타워크레인조종사노동조합이 공동으로 특별상을 받았다.
문 센터장은 "오늘 받은 상의 무게가 무거운데, 이는 더 낮은 곳에서 활동하라는 격려로 받아들이겠다"면서 "열사의 정신을 이어 약자, 비정규직, 이주노동자들과 더 연대하는 전남노동권익센터가 되도록 끝까지 힘을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
공로상과 특별상을 받은 이들도 마찬가지로 "열사의 정신과 나눔을 노동자 글쓰기로 이어나가겠다", "세상을 떠난 어머니의 노고와 열사의 정신을 결코 잊지 않겠다", "현장을 바꾸고 노동의 가치를 되찾기 위해, 노동자가 주인이 되는 대한민국을 위해 투쟁으로 노력하겠다"고 참석자들에게 소감을 말했다.
한편, 전라남도의회 주종섭 더불어민주당 의원(여수6)을 비롯한 도의원 40명은 지난달 23일 열사가 산화한 11월 13일을 '전태일 열사 추모 국가기념일'로 제정해야 한다고 촉구하는 건의안을 전국 최초로 통과시켜 노동·시민사회로부터 지지를 받았다.
(추도식 전체실황 : https://youtu.be/uZueL3uEQdA
)