생계를 위한 비정규직 기간제 노동자의 슬픈 현주소

본 글은 부산노동권익센터가 주최한 '2024 제2회 감정·비정규 노동자 수기 공모전' 수상작 중 하나로, 공공기관 민간위탁 비정규직 노동자의 실제 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 필자의 동의하에 오마이뉴스 게재용으로 일부 편집·구성하였습니다.

ⓒ 부산노동권익센터

나는 과거 누구나 부러워하는 공기업에서 14년간 일하였다. 한때 소위 잘나가던 사람이었고, 젊었을 때는 남부럽지 않은 직장에 다닌다는 것이 나름의 자부심이었다. 42살이 되던 해. 생각지 않던 퇴직을 맞이하고 갈 수 있는 곳은 구청 소속 6개월 짜리 단기 기간제근로자(임시 계약직)였다. 젊었을 때의 화려한 직위 대신, '손 선생님'이란 별칭이 하나 붙었다.기간제로 근로자의 특징은 고르기 쉽고, 다루기 쉽고, 자르기 쉽다는 것이다. 이름하여 '고다자'라는 수식어가 함께 따라온다. 고다자 손 선생님. 나이가 많으면 일할 수 있는 여지가 제한될 수밖에 없는 현실. 시급 일자리에도 일하겠다는 사람이 많은 현실 속 '생계'라는 이름으로 오늘날 수많은 기간제 근로자들은 현실을 버티고 있다. 나이 많은 임시직 기간제 근로자들의 암담한 현실은 결코 남의 이야기가 아니다. 우리 부모의 이야기이며, 십수 년 이후 우리들의 이야기일 수도 있다.공기업이란 남부럽지 않은 직장을 뜻하지 않은 계기로 퇴직한 후 모든 연락이 다 끊기고, 사회적 생명을 다한 한 사람의 처절한 몸부림은 '시급노동자'라는 이름으로 탈바꿈하였다. 생계를 위해 하는 일의 현실을 알리려는 몸부림은 오늘날 우리 주변 도처에 도사리고 있다는 사실이 충격적일 수밖에 없었다. 사람은 많으니 고르기 쉽고, 나이가 많으니 잘릴까 봐 다루기 쉽다. 실제로 잘라도 찍소리 못하고 어딘가 하소연할 곳도 없다.구리고 더럽고 단순하지만, 자르기 쉬운 일자리에서 근무하는 나 자신에 대한 이야기이다. 나이가 많기 때문에 정식 직장에서는 수명이 다해 은퇴 및 퇴직이라는 수순을 밟고 있다. 나를 기다리는 것은 막대한 퇴직금이 아니다. 소득이 없는 상태로 뛰어오르는 건강보험료와 하루가 다르게 뛰는 물가와 주거비용, 게다가 자녀들 학자금까지. 생계를 유지하기 위해서는 끊임없이 무엇이라도 해야 하는데 갈 수 있는 선택지는 많지 않다.중년층의 재취업을 위한 일자리라는 것은 그저 정치인들의 구호에 지나지 않고, 현실은 시급제 일자리 외에 없었던 것이다. 과거의 화려한 직업은 오래된 명함 뒤 체면과 함께 사라진 지 오래다. 오늘을 버티려면, 내일의 생계를 이어가려면 더럽고 힘든 일을 감내해야 한다. 최저시급을 간신히 맞추고, 잘리지 않게 참으면서 말이다.이 일자리의 특징은 임시직, 시급제이기 때문에 퇴직금도 없고 실업급여도 제공되지 않으며 산업재해 보장도 안 된다는 점. '열악함' 그 자체일 수밖에 없다. 우리나라 나이든 노동자들의 공통된 현실은 일하고 싶어도 일할 수 없으며 그나마 일을 한다 해도 마땅한 일자리가 없기에 시간제 일자리에 머물 수밖에 없다는 점이다.까짓것 먹고 살기 바쁜데 비정규직이면 어떠랴 했던 자신감도 불과 2년 만에 자신의 현실을 알게 해주기 충분한 시간이 되었다. 아무리 좋은 직장에서 준비를 했다 하더라도, 노후에 급격히 줄어든 수입과 나가야 할 지출의 밸런스가 맞지 않은 나머지 생계의 위협을 느끼게 되고 그렇게 수많은 사람들은 일용직, 시급제 OO선생님이 되어 사회의 이곳저곳에서 하찮은 노동자의 하루하루를 살아가며, 눈가에 핏대가 선채 백발이 되어 하루하루 생계를 이어가야 할 줄은 꿈에도 몰랐다.친분이 있는 아파트 경비직에 계시는 어르신은 혼자 아파트 화단에 호스가 아닌 양동이로 물을 주었다는 이유로 주민자치회장의 징계를 받아 해고되었고, 고층빌딩 경비원에서는 24시간 교대근무를 견디며 VIP차량에 호루라기를 불었다고 해고. 대기업 버스터미널 회사 보안요원으로 일할 때 무더운 여름 땡볕에서 일하다 쓰러져 그 다음날 해고. 오수가 터진 곳에서 오수를 퍼 담고, 동료 경비원이 죽어 나간 지하실에서 도시락을 싸들고 3분 만에 먹는다. 물론 노동법 따위는 먼 나라 이야기다. 기간제 근로자든 뭐든, 일할 기회를 준 것만 해도 감지덕지인 사회분위기 속에서 노동법이나 강력한 행정적 개입의 여지는 존재하지 않는다.기간제 근로자 일자리는 비굴함과 치사함이 일상화되어 있다. 나이 어린 정규직 직원이 하대하는 일은 물론, 숙소조차 차별을 받는다. 누구도 위해 주지 않으며 그저 쓰고 버리는 휴지 같은 존재라는 생각도 든다. 재취업 중년들의 노동 현실은 치사하고 비굴해도 생계 때문에 참아야 하고, 아파도, 죽기 전까지 힘들어도 생계 때문에 인내해야 하는 것이 일상이다. 이들은 비정규직이라는 신분으로 최저임금으로 최고의 노동력을 보여주어야 잘리지 않을 수 있다는 사실을 알게 되었다.어쩌면 대부분의 세상을 살아가는 우리들은 '노동자'의 신분을 벗어내기 힘들다. 젊었을 때는 '을'의 위치에서 평생 '을'로 살다가 나이 들어서 드라마틱하게 신분상승이 '갑'으로 바뀌는 것도 아니다. '을'에서 '을'끼리 서로 견제하고 견제당하는 최저 임금의 일자리의 연속이 바로 오늘날 기간제 중년 재취업자들의 현실이다. 자르기 쉽고, 다루기 쉽고, 고르기 쉽다.누구나 노인을 피해갈 수 없다. 노인이 되어서도 평생 일해야 하는 오늘날 대한민국의 현실이 안타깝고 나의 수십 년 후의 모습이라고 생각하니 절망스럽다. 오늘 열심히 산다고 해서, 내일의 편안한 노후가 보장되지 않는다는 사실을 보면 노력의 배신, 노동의 배신이라고까지 생각된다.