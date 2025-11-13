망치로 퉁퉁... 컨베이어벨트 없는 공장에서 진행되는 도요타의 '대변혁'

▲기계가 추려낸 부품들로 조립이 이뤄지지만, 품질을 판단하는 마지막 책임은 사람에게 있다. 작업자가 망치로 차체를 두드리는 타종 검사를 통해 용접 상태를 확인한다. 맑고 경쾌한 금속음이 나야 합격이고 탁한 소리가 들리면 불합격이다. ⓒ 토요타 관련사진보기