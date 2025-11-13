"봄비가 일비고 여름비는 잠비다"... 계절별 비의 의미

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

① 지게발 걷기

② 갈퀴 치기

③ 낫치기

① 죽마타기(대말 타기)

② 활쏘기

예로부터 가을에 비가 내리면 집안에서 떡을 해 먹으며 지내고, 겨울에 비가 내리면 집안에서 술이나 마시며 지낸다는 말이 있다. 가을에 비가 오면 들에 나가 일을 할 수 없으나 곡식은 넉넉하므로 집 안에 떡이나 해 먹으면서 쉰다. "봄비가 일비고 여름비는 잠비다"라는 말도 있다.봄에 내리면 가뭄을 해소하여 주기 때문에 농사일로 바쁘다. 여름에 비가 내리면 들에 나아가 일을 할 수 없으며, 온종일 내리기 때문에 낮잠이나 실컷 잔다. 가을비는 잠깐 오다가 말기 때문에 장인 영감의 터수염 밑에서도 비를 피한다는 말도 있다.가을비는 많이 오지 않는다는 뜻이지만, 잔걱정은 오래가지 않으므로 우려할 바가 못된다는 뜻으로도 쓰이는 말이다. 이렇듯 하늘이 내린 비는 농경사회에서는 각 계절마다의 특성을 지니고 있는 셈이다.가을은 풍요의 계절이다. 따라서 마음도 풍요롭다. 가을에 타작을 끝낸 후 줄 것을 주고, 갚은 것을 갚고 나면 빈손이 된듯해도 그래도 어딘 가에 먹을 것이 남아 있다. 예전에는 그만큼 농사일은 실속 있고 든든한 것이라는 생각이 깃들어 있었다. "일년 농사 지으면 삼 년 먹을 것이 남는다"는 옛말도 농사일의 든든함을 의미한다. 농사일로 몸은 고단해도 마음이 풍요로우니 모든 것이 풍요로운 가을철이다.가을은 24절기로는 추분(秋分)과 입동(立冬) 전까지에 해당된다. 더위가 물러가고 점차 추위가 다가오는 때이기는 하나 낮 동안은 여름 못지않은 늦더위가 있으며, 어느새 아침저녁으로 쌀쌀해진다.<순오지(旬五志)>에 춘한노건(春寒老健). 즉, '봄 추위와 노인의 건강'이라는 말이 있고, <송남잡지(宋南雜識)>에는 "봄추위, 가을 더위, 노인의 건강 세 가지는 모두 오래가지 못 한다"고 하였다. 환절기에는 질병 예방과 몸 관리가 필요한 때라는 사실은 예나 지금이나 다르지 않다. 특히 이상 기후를 직감하는 현사대에선 더욱 노인 건강을 챙겨야 할 것이다.입동(立冬)은 24절기의 하나로, 상강(霜降)과 소설(小雪) 사이에 들어 있다. 음력 10월, 양력 11월 8일경이다. 2025년에는 음력 4월에 윤달이 끼어 있어서 음력 9월에 입동이 끼어 있다. 농가에서는 추위에 각별한 관심이 필요한 해인 셈이다.음력 9월에 입동이 들면 입동 전에 보리갈이를 하여야 한다. "입동 전 보리씨에 흙먼지만 날려주소"라는 말이 있다. 보리 파종은 보통 10월 중순이 알맞으나 늦어도 입동 전까지는 끝내야 한다는 의미이다.보리는 언제 뿌리느냐에 따라 '봄보리', '가을보리'로 나뉜다. 우리나라에서는 대부분 가을에 보리를 파종한다. 가을에 씨를 뿌리는 보리는 추위를 잘 견디므로 겨우내 땅속에서 충분한 성숙기를 가지도록 해줘야 한다. 입동 후에 보리를 파종하면 발아와 생육이 부진해져 겨울 추위에 해를 입기 쉽다. 따라서 보리 파종은 아무리 늦어도 입동 전에 마쳐서 싹을 내야만 월동이 가능하다.입동 전에는 각종 월동 준비로 바쁘지만, 보리 파종을 놓쳐서는 안 된다. 오죽하면 일손이 모자란다면 흙먼지 날리는 수준일지라도 반드시 파종해야 한다고 강조하겠는가. 입동 전에 보리 싹이 송곳 길이로 자라야 이듬해 수확이 가능하다고 한다.보리잎 두 개가 돋아난 때의 모양이 가위 모양 같다고 해서 '가위 보리'라는 말도 있다. 용인시 처인구 백암면 노인들의 말에 의하면 보리잎 두 개는 겨울을 나기 위한 최소한의 조건이므로 안전한 월동을 위해서는 두 개 이상의 보리싹이 나야 한다고 한다.가을걷이가 끝나고 입동 무렵이면 농가에서는 월동 준비에 바쁜 때이다. 남자 장정들은 겨울을 나기 위한 땔감 준비에 바쁘고, 부녀자들은 김장이나 메주 쑤기 등 먹거리 장만에 바쁜 때이다. 이 무렵 남자 장정들의 주된 일과는 산에 땔나무를 하러 다니는 것이다. 산에서 땔나무를 다 마련한 뒤에는 지게나 작대기, 갈퀴, 낫 등을 이용해 '내기 놀이'를 하였다. 주로 땔나무를 내기로 걸고 하는 놀이다. 용인지역에서 조사된 몇 가지 사례를 소개한다.지게발 걷기는 장정이나 남자아이들이 산에 나무하러 가서 즐기던 놀이다. 산기슭 평지에서 지게 위에 올라타고 누가 먼저 목적지에 도달하는가를 따져 승부를 가린다. 진 사람은 이긴 사람의 나뭇짐을 옮겨주거나, 이긴 사람의 나무까지 해주는 내기를 걸고 한다.현재 민속놀이로 재현되고 있는 지게발 걷기는 변형된 형태이다. 지게발 걷기는 아이들이 지게를 만드는 나무처럼 가지가 달린 나무 2개를 가지고 노는 것이다. 가지 돋친 곳에 발을 올려 딛고 윗부분을 손으로 잡고서 목발로 걸어서 갔다 왔다 하는 놀이다. 누가 더 멀리 가는가로 승부를 냈다. 일정한 목적지를 정해 놓고 빨리 가는 사람이 이기는 놀이 방식도 있다.산에서 나무를 하면서 갈퀴를 이용하는 놀이다. 서로 자기가 해놓은 땔감 더미를 걸고 내기를 하는데 먼저 갈퀴로 던질 지점을 정한 뒤 거기서 5m 정도 떨어진 곳에 선을 그어 놓고 던지기를 한다.갈퀴의 손잡이를 두 손으로 잡아 어깨에 맨 다음 손을 밑으로 힘차게 당겨 갈퀴가 한 바퀴 돌면서 한계선 밖에 떨어지게 던지는데 한계선을 넘지 못하면 실격이고, 넘어선 것 중에서 엎어진 것이 이긴다.던지는 방법을 앞으로 혹은 뒤로, 옆으로 바꾸기도 한다. 대체로 나뭇짐을 걸고 나무 따먹기를 한다. 진 사람은 자기 나무는 못 하여도 이긴 사람의 나무를 해 줘야 한다. 이긴 사람은 나무는 하지 않고 실컷 잠만 자고도 나무 한 짐이 생긴다. 이와 비슷한 놀이에 낫치기가 있다.낫을 던져 땅에 꽂는 것을 겨루는 놀이다. '낮꽂기' 또는 '낫걸이'라고도 한다. 풀이나 나무를 한아름 베어다 쌓아놓고 일정한 거리에서 낫을 던져 그 위에 꽂은 사람이 차지한다. 또는 풀이나 나무를 따로 쌓아놓고 맨땅에서 낫꽂기를 하여 이긴 사람이 차지한다. 던질 자리에 선을 긋고 약 5m 떨어진 곳에도 선을 긋는다. 낫을 한 바퀴 돌려 선 밖으로 나가게 하거나 회전수가 많은 사람이 이긴다. 낫이 꽂히지 않거나 한계선 안쪽에 떨어지면 진다.늦가을이나 겨울 문턱인 입동 무렵 남자아이들이 즐기던 전통놀이는 '죽마타기'와 '활쏘기'가 있다.죽마타기 놀이는 한·중·일 여러 나라에서 오래전부터 전승한 병정놀이의 하나이다. 참대나무, 회초리, 수숫대 같은 것을 사타구니 사이에 끼우고 달리며 놀았다. 대나무 빗자루를 끌고 다니며 "말 탄 놈도 꺼떡꺼떡…" 하는 노래를 부르며 돌아다녔다.활쏘기는 주요 명절마다 열렸던 전통놀이다. 처인구 포곡읍 삼계리 '궁대'라는 지명도 활쏘기가 성행했음을 보여준다. 아이들은 대나무나 밤나무 가지로 만든 활을 들고 목표물을 맞추거나 누가 멀리 쏘는지 겨루며 놀았다.1960년대 용인 읍내에서 10~13세 남자아이들이 활쏘기를 즐겼다. 활은 대나무 대신 밤나무 가지를 휘어 만들었다. 화살은 싸릿가지로 만들었다. 마을 공터에서 깡통을 나무 위에 얹어 맞추며 놀았고, 둑에서는 누가 멀리 쏘는지 겨루었다. 지는 아이가 하천 건너 떨어진 화살을 주워와야 했기 때문에 찬물을 건너야 해 무척 곤혹스러웠다.* 이 기사는 지역신문발전위원회 지원을 받았습니다.