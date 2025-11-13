김천 김밥축제의 성공, 용인이 배워야 할 도시 브랜딩 전략

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

최근 경북 김천에서 열린 '김밥 축제'에 전국 각지에서 사람들이 몰렸습니다. 김밥이라는 음식은 너무나 일상적이고 특별한 것이 없어 보입니다. 그러나 김천시는 이 평범함 속에서 도시 인지도 자산을 발견했습니다. 김밥 전문점 상호의 축약형이 '김천'이라는 우연한 연결고리를 지역 축제로 확장한 것입니다.소소한 언어적 연관에 불과하지만 김천시는 이를 지역 경제 활성화의 동력으로 만들었고, 결과적으로 많은 호응을 얻고 있습니다. 이는 사람들에게 익숙한 소재일수록 지역 브랜드로 확장될 가능성이 크다는 점을 잘 보여줍니다.전 세계적으로 잘 알려진 기업의 대표가 국내 한 치킨집에서 대기업 총수와 함께 맥주를 마셨다는 소식도 화제가 된 적이 있습니다. 이 치킨 브랜드는 원래 전국적 인지도를 갖고 있었지만, 그 사건 이후 '그 치킨'을 먹는 행위 자체가 하나의 체험이자 이슈가 됐습니다.흥미로운 것은 그 브랜드의 1호점이 용인 수지구에 있다는 점입니다. 즉, 용인이라는 지리적 배경은 이미 대중문화와 연결될 수 있는 의미 있는 자산을 갖고 있었지만, 그것을 지역 브랜드로 연결하는 데에는 실패했다는 의미이기도 합니다.또 하나의 사례를 보겠습니다. 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 애니메이션 주제곡 '골든'은 단순히 영화 OST에 그치지 않고 사람들의 일상에 자연스럽게 녹아들며 다양한 패러디와 콘텐츠가 만들어지고 있습니다. 용인에 있는 에버랜드는 해당 캐릭터를 활용한 테마공간을 관광 콘텐츠로 발전시켰습니다.이는 문화 콘텐츠가 도시와 만날 때, '대중적으로 이야기되고 즐길 수 있어야 한다'는 점을 다시 한번 확인시켜 줍니다. 중요한 것은 거대한 시설이나 웅장한 자연경관만이 아니라, 사람들이 입으로 말하고 공유할 수 있는 공감의 소재와 용인 연결고리가 만들어 졌다는 점입니다.현재의 용인을 돌아보겠습니다. 용인에는 대규모 반도체 산업이 들어설 예정이며 국가 전략 산업의 중심지로 성장할 가능성이 높습니다. 그러나 이 과정에서 용인은 반도체 도시라는 뚜렷한 이미지를 대중에게 심어주지 못하고 있습니다.산업은 크지만 서사는 없습니다. 정책은 있지만 이야기는 없습니다. 시민들이 말할 수 있는 언어로 번역되지 못한 것입니다. 결국 반도체라는 강력한 성장 자원조차 관광과 지역 이미지로 연결되지 못하고 있습니다.용인은 늘 큰 것들 뒤에 가려져 있습니다. 유명 치킨 브랜드의 출발점도, 세계적 콘텐츠와 연결될 가능성도, 산업 성장의 기대감도 모두 용인에 존재하지만, 그 원천을 지역의 문화·관광 자산으로 체계적으로 정리하지 못하고 있습니다. 관광도시를 꿈꾸지만 정작 외부인이 '용인에 왜 가야 하는가'라는 질문 앞에 명확한 대답을 내놓지 못하고 있습니다.관광도시는 단순히 볼거리가 많다고 완성되지 않습니다. 사람들에게 도시를 찾을 '이유'가 필요합니다. 그리고 그 이유는 대개 거창하지 않습니다. 김천이 보여준 것처럼 일상의 소재를 도시의 이야기로 연결하고, 치킨 브랜드의 1호점과 같은 작은 '기원'을 스토리텔링으로 풀어내며, 영화 캐릭터 같은 대중적 이미지를 생활 속 공간에 자연스럽게 녹여내는 것이 중요합니다. 관광은 거대한 구조물이 아니라 '공감 가능한 경험'에서 시작됩니다.용인은 '용인'이라는 지명과 연결될 수 있는 대중적 콘텐츠를 적극적으로 발굴할 필요가 있습니다. 시민 스스로 이야기할 수 있어야 하고, SNS에서 자연스럽게 공유될 수 있어야 합니다. 거대한 축제보다 일상의 작은 체험 프로그램을 지속해서 운영하는 것도 잘 챙겨야 할 듯합니다.대규모 행사 한 번보다 지역 골목 상권에서 반복되는 소규모 콘텐츠가 도시 이미지를 만듭니다. 반도체라는 산업적 강점을 문화 콘텐츠로 번역해야 합니다. 어렵고 멀게 느껴지는 산업을 시민의 일상 속 체험으로 연결하는 작업이 필요합니다.도시가 기억되는 방식은 단순합니다. 사람들이 말할 수 있어야 합니다. 이야기가 있어야 하고, 그 이야기는 대중적이어야 합니다. 용인은 이미 많은 가능성을 갖고 있습니다. 문제는 그것을 보여주는 방식입니다. 관광도시 용인의 미래는 거창한 계획이 아니라 일상 속 평범한 이야기들을 관광의 언어로 바꾸는 데에서 출발합니다. 이제 용인은 스쳐 지나가는 도시에서 머물고 싶은 도시가 돼야 합니다.