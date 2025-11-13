'부동산 의혹' 부산 사상구청장 사과 "구민 심판 받겠다"

큰사진보기 ▲국민의힘 윤리위원회의 제명 처분을 받은 조병길 사상구청장이 13일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 입장을 밝히고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

내부 정보를 이용해 재개발 지역의 주택을 매입했단 의혹을 받는 국민의힘 소속 조병길 부산 사상구청장이 구민들에게 공식 사과했다. 그러나 중앙당 윤리위원회의 제명 처분에 대해선 "너무 가혹하다"라며 탈당해서라도 내년 지방선거에 출마하겠다고 맞대응했다.고개는 숙이되 징계 자체는 받아들일 수 없단 조 구청장의 해명에 더불어민주당은 수사가 필요하단 입장이다. 민주당 부산시당 국민의힘 소속 공직자 비위대응 특별위원회는 "조만간 고발장을 경찰에 접수하겠다"라고 했다.조 구청장은 13일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 주택매입 금액 1억 8천만 원 기부 의사와 함께 "이유 여하를 불문하고 사회적 논란의 중심에 서게 된 데 사상구민께 사과드린다"라고 말했다. 노후용 선택이었다던 그는 "돈을 벌 생각이었다면 부동산을 선제적으로 매입해 시세차익을 노렸지 8년이나 걸리는 재개발 주택을 사들이겠느냐"며 억울함을 주장했다.인허가권자로 이해관계 충돌이 아니냐는 지적에는 "재개발사업을 모르고 하는 말"이라고 반박했다. 조 구청장은 "구청의 경우 법적요건 검토를 거쳐 부산시장에게 이를 제출하는 형식적 역할을 맡고 있다. 그런 소지가 발생할 여지가 없다"라고 잘라 말했다.최고위원회의 판단만 남은 당 윤리위의 제명에 두고선 불만을 쏟아냈다. 지난 3일 윤리위는 조 구청장의 소명에도 가장 높은 수위의 중징계로 의견을 모았다. 그는 "공직자로서 부적절한 의심을 야기할 수 있다는 논리로 제명 처분한 것은 너무 가혹하다. 국민의힘이 측은하게 느껴진다"라고 성토했다.내년 선거 도전의 뜻을 분명히 한 조 구청장은 "(민주당이 낙동강벨트를 공략 중인 상황에서) 얼마나 잘 될 것인지 지켜볼 일이다. 3년 6개월 성과를 바탕으로 구민의 심판을 받아 보겠다"고 강조했다. 기자들과 질의응답 과정에선 "국민의힘이 저를 버렸다. 무소속 출마도 생각 중"이라고 답변했다.앞서 조 구청장은 지난 2월 배우자와 공동명의로 사상구 괘법동의 한 주택을 매입해 '투기' 논란에 휩싸였다. 이 주택이 자리한 곳이 5월 정비구역으로 지정 고시돼 추진위가 꾸려지면서다. 이재명 정부의 부동산 규제 정책을 상대로 공세를 펴왔던 국민의힘은 비판의 여지를 주지 않겠다며 조 구청장 징계 수순을 밟아 지난 3일 윤리위가 제명 처분을 확정했다.하지만 여당은 이 정도로 끝나선 안 된다는 태도다. 민주당 부산시당의 비위대응 특위는 지난주 관련 성명을 내는 등 "법적 책임을 명확히 규명해야 할 사안"이라고 각을 세워왔다. 해명으로 채워진 이날 기자회견 뒤에도 이런 방침은 달라지지 않았다. 이철우 특위 위원장은 "부산경찰청에 곧 이해충돌방지법 위반 혐의로 수사해달라는 고발장을 낼 계획"이라고 말했다.