이 대통령을 히틀러에 빗댄 국힘... "노만석 사퇴는 꼬리자르기"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲신상진 성남시장이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

검찰의 대장동 사건 항소 포기와 관련해 노만석 검찰총장 직무대행이 사의를 표명하자 국민의힘 지도부가 "꼬리 자르기"라고 비판했다. 정부·여당을 향해서는 "더 큰 국민적 분노에 직면할 것"이라고 경고했다.지도부와 함께 당 소속 신상진 현 성남시장도 가세했다. 신 시장은 이번 항소 포기가 "100만 성남 시민의 이익을 박탈한 문제"라며 노 대행, 서울중앙지방검찰청장(정진우), 담당 검사 등을 "권력의 개들"이라고 표현했다. 그러면서 "말도 안 되는 항소 포기를 한 자들에 대해 성남시는 공수처에 고발할 것"이라고 밝혔다.국민의힘은 13일 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 열고 항소 포기와 관련, 정부·여당을 향한 공세를 이어갔다. 회의에 참석한 장동혁 당 대표는 "노만석 검찰총장 직무대행의 사퇴로 끝날 일이 아니다"라며 "꼬리 자르기는 더 큰 국민적 분노에 직면할 것"이라고 말했다.이어 "이진수 법무부 차관이 항소가 필요하다는 보고를 받고 수사지휘권 발동을 운운하며 항소 포기를 협박한 사실이 뒤늦게 새롭게 드러났다. 대장동 항소 포기는 이재명, 정성호(법무부 장관), 이진수(법무부 차관)의 공동 협박에 의한 노만석의 위법한 항소 포기였음이 명백해졌다"고 강조했다.이 대통령을 히틀러에, 대한민국을 조지오웰의 소설 <동물농장>에 비유하기도 했다. 장 대표는 "히틀러는 자기 측 사건은 덮고 반대파 사건만 확대 기소하는 선택적 사법 시스템을 만들었다. 3개 특검의 무도한 칼춤과 대장동 사건 항소 포기를 보면서 히틀러의 망령이 어른거린다"며 "대한민국은 재명이네 가족이 돼야만 살아남는 동물농장"이라고 힐난했다.송언석 원내대표도 노 대행의 사의 표명을 두고 "전형적인 꼬리 자르기"라고 했다. 이어 "이번 항소 포기에는 분명히 정성호 법무부 장관의 외압이 연루돼 있다. 용산 대통령실의 개입 흔적까지 노 대행이 직접 입으로 언급했다"며 "외압을 행사한 정 장관부터 책임지고 사퇴해야 한다"고 말했다.여당을 향한 공세도 잊지 않았다. 송 원내대표는 "정청래 더불어민주당 대표가 대장동 범죄 일당에 대한 항소 포기에 항의하는 검사들을 향해 '겁먹은 개가 요란하게 짖는 법'이라면서 막말을 퍼부었다"며 "그렇지만 국민의 눈에는 정청래 대표가 거울을 보면서 손가락질하는 것으로 보인다. 민심이 들끓자 겁먹고 요란하게 짖고 있는 것"이라고 말했다.그러면서 "민주당은 본인들이 먼저 제안한 국정조사 특위 구성부터 신속하게 수용하기 바란다. 국민의힘은 7400억 대장동 범죄 수익의 국고 환수를 위해서 필요한 모든 법적 조치를 다 하겠다"라고 덧붙였다.이날 회의엔 당 소속인 신상진 성남시장도 참석했다. 그는 검찰의 이번 항소 포기가 "김만배 등 범죄 일당의 이익을 위해서 우리 100만 성남 시민의 이익을 박탈한 문제"라며 "검찰은 7886억에 달하는 김만배 일당의 분양 수익과 토지 수익에 대해 우리 시민의 이익을 보호하기는커녕 항소 포기를 해 시민이 손해배상을 받을 길을 차단해 버렸다"라고 개탄했다.신 시장은 "정성호 장관을 비롯해 외압 의혹을 받고 있는 실체들, 노만석 대행, 중앙지검장(정진우), 그리고 담당 검사들은 권력의 개가 됐다"며 "말도 안 되는 항소 포기를 한 자들에 대해서 성남시는 공수처에 고발할 것"이라고 알렸다.구체적으로는 "현재 법률 검토 및 고발장 작성 중이다. 시는 물론 도시개발공사, 시민 소송단까지 만들어 우리 권리를 우리가 지키자는 기치 아래 대응해 나가고자 한다"고도 했다. 또 "검찰이 추징 보전해 놓은 2070억에 대해서도 대개 전액에 대해서 가압류를 신속히 하겠다. 다만 (가압류 목록은) 아직 입수하지 못한 상황"이라며 국민의힘에 협조를 요청했다.회의 직후 취재진과 만난 최보윤 수석대변인은 이번 회의에 신 시장이 참석하게 된 배경에 대해 "지난 의원총회에서 (대장동 사건 항소 포기와 관련해) 성남시장과 함께 논의해야 한다는 이야기가 있었다"며 "국민께 (현 상황을) 소상히 알리고 대응 방안을 함께 모색하는 부분 등을 알리는 계기가 됐다"고 설명했다.다만 최 대변인은 '신 시장이 언급한 고발 등은 당과 보조를 맞추는 것인가'라는 질문에 "당 차원에서 아직 논의된 바 없다"며 "성남시가 (먼저) 빨리 움직이고 있어서 최고위에서 발언이 나온 것 같다"고 답했다.