여야, 수험생 응원 한목소리... "정치도 최선 다하겠다"

2026학년도 대학수학능력시험 당일, 정치권이 한목소리로 수험생을 응원했다. 7년 만에 역대 최다 수험생이 수능에 응시하는 가운데, 13일 여야도 수험생과 학부모, 그리고 교사들을 함께 다독였다. 일부 정치인은 수능을 치르지 않는 '학교 밖' 청소년들의 안부를 묻는 세심함을 보이기도 했다.김병기 더불어민주당 원내대표는 13일 오전 당 정책조정회의를 시작하면서 "수험생 여러분 마음 편히 하시고 그동안 공부한 실력 100% 발휘하길 바란다"라고 입을 열었다. 그는 "부모님과 선생님께도 그동안의 헌신과 수고에 깊이 감사드린다"라며 "모든 수험생의 꿈과 오늘 시험을 치르지 않은 청년들의 꿈도 민주당이 응원한다"라고 목소리를 높였다.이어 "노력과 도전, 그 과정에서 겪은 실패까지도 소중한 자산"이라며 "여러분의 꿈이 현실이 될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다. 민주당은 여러분이 대한민국의 주역으로 당당히 서도록 꿈과 희망의 길을 함께 걷겠다"라고 강조했다.한정애 민주당 정책위원회 의장 역시 "55만 수험생 여러분 그동안 정말 고생하셨다. 학부모님도 선생님도 모두 수고하셨다"라며 "그간의 수험생 여러분의 노력에 응원을 보내면서 좋은 결실을 맺을 수 있기를 기원한다"라고 인사했다.장동혁 국민의힘 당 대표 또한 같은 날 당 최고위원회의를 주재하면서 "지금 이 시간 시험장 안에서 마지막 순간까지 온 힘을 다하고 있을 수험생 여러분께 가장 뜨거운 응원을 보낸다"고 말했다. 이어 "오늘 있기까지 수험생 곁에서 함께 마음 모아주신 부모님과 선생님 정말 고생 많으셨다"라고 덧붙였다.그는 "수험생 여러분의 빛나는 땀과 노력이 온전한 결실로 이어지길, 그리고 그 여정을 함께해 주신 모든 분께 깊은 감사를 드린다"라며 "수험생 여러분의 빛나는 미래를 국민의힘이 응원하고 함께하겠다"라고 부연했다.송언석 원내대표도 "우리 수험생 여러분, 그동안 고생 많았다. 그동안 노력하고 공부한 만큼 좋은 결과가 있기를 기도한다"라며 "수능이 끝나면 곧바로 논술과 면접이 이어질 텐데, 끝까지 포기하지 말고 목표한 바 이루도록 기도하겠다"라고 목소리를 높였다.이어 "지금, 이 순간 누구보다 노심초사하고 계실 부모님들, 선생님들, 정말 함께 수고 많으셨다"라며 "수능 결과보다도 더 중요한 것은, 과정에서 수험생들의 열정, 부모님의 사랑, 선생님의 헌신이다. 끝까지 파이팅하길 바란다"라고 덧붙였다.최보윤 수석대변인은 이날 최고위원회의를 마치고 기자들과 만난 자리에서도 "수험생 여러분, 국민의힘은 모든 수험생들의 노력과 꿈을 진심으로 응원한다"라며 "노력하는 청년이 공정한 기회를 얻고, 마음껏 꿈꿀 수 있는 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.그는 별도의 논평을 통해서도 "오랜 시간 꿈을 향해 쉼없이 달려온 55만여 명의 수험생 여러분, 정말 고생 많으셨다"라며 "지치고 힘든 순간마다 스스로를 다독이며 끝까지 걸어온 그 시간은 이미 여러분의 큰 자산이자 자부심이다. 결과가 어떻든 그 과정에서 보여준 성실함과 끈기야말로 앞으로의 삶을 이끌어갈 가장 큰 힘이 될 것"이라고 응원했다.천하람 개혁신당 원내대표는 이날 회의를 열면서 "오늘 수능날이죠? 수능 보시는 모든 수험생들께서 자기 실력 잘 발휘하셔서 무탈하게 원하시는 결과 얻길 바란다"라며 "또 수험생 키우신 가족분들도 너무 수고 많으셨다는 말씀 먼저 드린다"라고 말했다.진보당은 신미연 대변인 명의의 논평을 통해 "각자의 속도로, 각자의 방식으로 오늘을 사는 모든 청소년을 응원한다"라고 전했다. 특히 "모든 수험생 여러분들을 응원한다. 오랜 시간 입시라는 무거운 부담을 이겨내고 여기까지 온 여러분의 노력에 진심으로 박수를 보낸다"라면서도, 동시에 "입시와는 다른 길을 선택한 청소년 여러분도 진심으로 응원한다"라고 인사했다."각자가 다른 길을 선택할 수 있다는 것, 바로 그 다양성이 우리 사회 희망이며 값진 자원"이라며 "오늘의 각자 다른 선택이, 내일의 더 다양하고 건강한 한국 사회를 만드는 기둥이 될 것"이라는 이야기였다.그는 "한국 사회는 입시지옥이다. 그럼에도 정치는 여전히 입시경쟁을 정당화하며, 학력차별, 학벌차별이 만연한 한국사회를 방치하고 있다"라며 "심지어 얼마 전 서울시의원 20명은 학원 심야교습 시간을 자정까지 늘리는 조례안을 발의해, 사교육 시장의 배를 불리는 행태를 죄책감 없이 추진하고 있다"라고 꼬집었다. "청소년 모두가 자신의 관심과 재능을 바탕으로 실력을 쌓을 수 있는 교육환경을 만드는 것, 그것이 정치가 해야 할 일"이라고도 강조했다.