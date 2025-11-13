임신 중단 법제화·비동의 강간죄 신설... '성평등 비전' 낸 혁신당

당내 성폭력 사건과 직장 내 괴롭힘 등으로 논란이 커져 지도부가 총사퇴, 비상대책위가 꾸려진 조국혁신당이 13일 성평등과 인권에 관한 비전 및 핵심공약을 내놨다.
성별·장애·연령·성적지향·인종·종교 등 모든 형태의 차별을 포괄 금지하는 보편적 차별금지법 제정, 애인.배우자 등 친밀한 관계 내에서의 폭력을 규정하고 처벌하는 교제폭력처벌법 제정 등이 핵심이다.
서왕진 비상대책위원장 권한대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책회의에 참석해 이같은 4차 뉴파티 비전을 소개하며 "오늘 보고 내용은 성평등과 인권을 바로 세워 모두의 존엄을 실현하기 위한 조국혁신당의 약속"이라고 말했다. 혁신당은 앞서도 당내 혁신안을 3차례 발표했다(관련 기사: 혁신당 성폭력 사건 "거의 마무리 수순"... '직설위' 구성 등 비전도 발표 https://omn.kr/2fwdg
).
이날 혁신당은 ▲ 다양한 가족 형태 보호할 수 있도록 '생활동반자법 제정' ▲ 차별 없는 사회를 위한 '보편적 차별금지법 제정' ▲ '임신 중단 법제화'를 통한 여성 자기결정권 보장 ▲ '비동의 강간죄 신설'을 통한 성적 자기결정권 보호 ▲친밀 관계 폭력 관련 '교제폭력처벌법 제정' ▲성별 임금격차 해소를 위한 '성평등 임금 공시제' 등을 내놨다.
특히 임신 중단 법제화·비동의 강간죄 신설은 눈에 띄는 대목이다. 이재원 비대위원은 "2019년 헌법재판소는 낙태죄에 '헌법불합치' 결정을 내렸지만, 정치권은 사회적 논란과 부담을 이유로 지난 6년 동안 모자보건법 개정 등 후속 입법을 미뤄왔다"며 "혁신당은 안전한 임신 중단 법제화에 적극 나서겠다. 국가와 국회가 외면한 여성의 자기결정권을 혁신당이 앞장서 지키겠다"고 했다.
우희종 비대위원 또한 "동의 없는 성관계는 강간이지만 현행 법은 이를 인정하지 않고 있다"라며 "이제는 성폭력에 대한 법적 정의를 다시 써 내려갈 때다. 비동의 강간죄 신설을 더는 미뤄선 안 된다. 동의 없는 성관계를 강간으로 명확히 규정하는 법적 기준이 필요하다"고 지적했다.
현행 가정폭력처벌법의 사각지대를 위한 법제도 정비도 제안했다. 정한숙 비대위원은 "지난 15년간 최소 1672명의 여성이 교제 관계에서 살해당했다. 지난해 사망자만도 181명"이라며 "현행 법체계는 '혼인' 관계 폭력만 가정폭력으로 인정해, 결혼하지 않은 연인이나 동거인, 비혼 동반자 사이 폭력은 법 사각지대에 있다"고 짚었다.
그는 이어 "혁신당은 이 문제에 정면으로 맞서겠다. 교제폭력처벌법 제정 또는 가정폭력처벌법 개정을 통해 친밀한 관계에서 발생하는 폭력을 명확히 정의하고, 피해자 보호와 가해자 처벌을 위한 제도적 기반을 마련해야 한다"고 지적했다.
혁신당은 오는 23일 전당대회를 열고 당 대표와 최고위원 등 새 지도부를 선출한다. 서 권한대행 겸 원내대표는 "오늘 비대위에서 보고한 6개 핵심 의제들을 조국혁신당 차기 지도부가 적극 실천하며 사회권 선진국의 두터운 기둥을 세우길 권고한다"고 강조했다.