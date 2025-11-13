메뉴 건너뛰기

이 대통령 국정지지율 61%... 20대·TK서 대폭 올랐다

정치

25.11.13 12:07최종 업데이트 25.11.13 12:07

이 대통령 국정지지율 61%... 20대·TK서 대폭 올랐다

[전국지표조사] APEC·관세협상 반영, 대장동 항소포기 영향 못 미친 듯... 민주 42%-국힘 21%

이재명 대통령이 12일 청와대 영빈관에서 열린 시장·군수·구청장 초청 국정설명회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2025.11.12
이재명 대통령이 12일 청와대 영빈관에서 열린 시장·군수·구청장 초청 국정설명회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2025.11.12 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 13일 전국지표조사(NBS) 11월 2주차 조사에서 61%로 나타났다. 직전 조사(10.27~29) 대비 5%p 상승해 NBS 조사 기준 9월 1주차 조사(62%) 이후 약 2개월 만에 60%대 국정 지지율을 회복했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 6%p 하락한 29%로 집계됐다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1004명(총통화 6709명, 응답률 14.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).

조사시점 상, 경주 APEC 정상회의(10.31~11.1)와 관세협상 타결 등에 대한 긍정적 반응이 직전 조사보다 더 반영된 결과로 추정된다. 반대로 지난 8일부터 시작됐던 검찰의 '대장동 민간업자 사건 1심 판결 항소 포기' 관련 여야 공방과 논란은 크게 영향을 못 미친 것으로 보인다.

20대와 60대, 그리고 TK에서 10%p 이상 올랐다

연령별로 봤을 땐 18·19세 포함 20대(14%p↑, 31%→45%, 부정평가 27%)와 30대(7%p↑, 55%→62%, 부정평가 29%), 그리고 60대(10%p↑, 48%→58%, 부정평가 35%)의 긍정평가 상승이 두드러진다. 특히 20대와 60대에서는 10%p 이상 긍정평가가 올랐으며, 부정평가도 각각 직전 조사 대비 14%p, 11%p씩 하락했다.

40대(2%p↑, 75%→77%, 부정평가 18%)와 70대 이상(2%p↑, 46%→48%, 부정평가 41%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 2%p 올랐다. 50대(1%p↓, 72%→71%, 부정평가 25%)의 긍정평가만 직전 조사 대비 1%p 빠졌다.

지역별로 봤을 땐, 대구/경북(11%p↑, 39%→50%, 부정평가 36%)과 인천/경기(8%p↑, 57%→65%, 부정평가 26%)의 긍정평가 상승이 돋보였다. 무엇보다 대구/경북의 긍정평가가 이번 조사에서 대폭 오르면서 대다수 지역의 과반 이상이 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 보는 것으로 나타났다. 구체적으로는 대전/세종/충청(2%p↑, 56%→58%, 부정평가 29%), 광주/전라(4%p↑, 81%→85%, 부정평가 10%), 부산/울산/경남(4%p↑, 51%→55%, 부정평가 36%)에서 긍정평가가 모두 올랐다.

반면, 서울(1%p↓, 54%→53%, 부정평가 37%)의 긍정평가는 소폭 빠졌다.

이념성향별로도 모든 응답층의 긍정평가가 상승했다. 진보층(n=274)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 90%(부정평가 2%)였다. 보수층(n=351)의 긍정평가도 직전 조사 대비 2%p 오른 32%(부정평가 61%)로 집계됐다.

중도층(n=351)의 변화가 가장 컸다. 긍정평가가 직전 조사 대비 9%p 오른 66%, 부정평가가 직전 조사 대비 11%p 하락한 22%로 나타났다.

격차 벌어진 민주-국힘... 모든 정책 분야서 "민주당 더 잘할 것" 우세

더불어민주당 지지도는 동반 상승해 약 한달 만에 40%선을 회복했다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 3%p 오른 42%로 집계됐다. 반면, 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 4%p 하락한 21%로 나타났다.

그 외에는 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순이었다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답은 27%였다.

NBS는 이번 조사에서 각 정책 부문별로 가장 잘 추진할 것 같은 정당에 대해서도 질문했다. 그 결과, 거의 모든 정책 분야에서 민주당이 국민의힘에 우세를 보였다.

복지 정책을 잘 추진할 것 같은 정당으로 응답자의 54%가 민주당, 17%가 국민의힘을 택했다. 외교통상정책(민주 53%-국힘 23%)과 남북관계 및 안보정책(민주 50%-국힘 25%)에서도 민주당을 택한 응답이 과반을 넘겼다.

방역보건정책(민주 49%-국힘 19%)과 고용정책(민주 46%-국힘 18%), 양극화 해소 정책(민주 44%-국힘 18%)에서 국민의힘을 택한 응답은 20%를 넘기지 못했다. 양당 간 격차가 가장 적은 분야는 부동산 정책 분야였다. 부동산 정책을 잘 추진할 것 같은 정당으로 민주당을 택한 응답은 34%, 국민의힘을 택한 응답은 26%로 집계됐다.

자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

