'여행계'로 갔다는 금강산, 지금 단풍이 한창이겠네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲아버지와 작은아버지(오른쪽)의 금강산 관광 사진 ⓒ 이혁진 관련사진보기

수수만년~/아름다운 산~ 못 가본 지 몇몇~해/오늘에 야 찾을 날~왔나~/금강산은 부른~다