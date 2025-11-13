'여행계'로 갔다는 금강산, 지금 단풍이 한창이겠네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
작은아버지를 모시고 아버지와 함께 오랜만에 점심을 대접했다. 그간의 안부를 여쭈면서 며칠 전 봉화군의 청량산 단풍을 다녀왔다고 말씀드렸다(관련 기사 : 무작정 찾아간 경북 봉화 청량사 단풍, 오길 잘했다
).
나의 청량산 단풍 이야기를 접하고 작은아버지는 고향의 추억과 금강산 관광 이야기를 들려주셨다. 일제 강점기 시절인 어릴 적 고향에 있을 때 개성과 개풍 지역 어르신들이 '여행계'를 모아 단체로 금강산 단풍 구경에 나섰다는 것이다. 개성에서 강원도 고성 금강산까지 며칠 걸리는 먼 여행은 당시 어른들의 소위 '버킷리스트'였던 셈이다.
집안 어르신의 금강산 이야기
집안에서도 '금강산 마니아'가 있었다는 흥미로운 이야기도 들려주었다. 그 주인공은 집안 어르신 중 셋째 할아버지다. 나를 기준으로 하면 증조가 된다. 할아버지는 해마다 홀연히 집을 나서 우리나라 전역을 떠돌다 연말에 귀가하는 방랑벽이 있었는데, 이때 할아버지가 들려주는 금강산 풍경은 생각만으로도 아름다웠다고 한다.
특히 할아버지는 전국 유랑 중 마지막으로 금강산 암자에 오래 묵으며 생활했다고 한다. 대신 할아버지가 없는 집은 할머니 혼자 여럿 자식들을 키우고 생계를 책임졌다고 한다.
세월이 흘러도 금강산 유명세는 지금도 여전하다. 지난해 탈북자 모임에서 평양이 고향인 여성 탈북자는 가까운 묘향산 비로봉이 절경이지만 금강산을 가보고 최고 명산임을 알았다고 한다. 그녀는 묘향산은 허가 없이도 자주 올랐지만 금강산은 친척 방문을 겸해 구경했는데 과연 '일만이천봉'이라는 말이 어울리는 산이라고 했다.
금강산은 올해 7월 23일 유네스코 세계유산으로 등재돼 늦은 감 있지만 기쁜 소식이다. '고구려 고분군'(2004), '개성역사유적지구'(2013)에 이어 북한의 3번째 세계유산이다. 금강산이 단순한 명승지가 아니라 자연과 정신 문화가 함께 하는 세계 유산으로 인정받은 것이다.
여러 보도에 따르면 세계유산위원회는 "금강산은 독특한 지형과 경관, 한반도의 순례와 산악 신앙 전통이 어우러진 문화 경관"으로 "수세기에 걸쳐 산악 불교 문화의 탁월한 측면을 보여준다"라고 평가했다. 참고로 우리나라 세계유산은 올해 등재된 울산 반구대 암각화를 포함해 총 17건이다.
금강산 구경은 언제쯤 가능할까
한편, 1998년 북한이 금강산을 개방하면서 많은 이산가족들이 갔는데, 당시 작은아버지는 아버지와 함께 금강산 관광을 했다. 어릴 적 말로만 듣고 꿈속에 그리던 금강산을 생전 처음 가본 것이다. 이때 형제는 북한 안내원의 삼엄한 통제 속에 구경했지만 이구동성으로 금강산은 역시 민족의 명산답게 비경을 뽐냈다고 말했다.
아버지와 작은아버지는 이제 더 이상은 금강산을 보기 힘드실 것 같다. 지금의 남북 상황이 녹록지 않고 두 분은 연세도 구순을 넘겨 거동이 힘들기 때문이다. 그러나 통일되면 가장 가고 싶은 곳은 역시 고향과 금강산이라고 말씀 하신다. 지금은 직접 가기 힘들지만 언젠가 왕래할 수 있는 날이 오면 나 또한 금강산을 제일 먼저 구경하고 싶다.
지금 북한의 금강산은 '풍악산', 가을 이름 그대로 형언할 수 없을 만큼 바위산들이 단풍으로 물들었을 것이다. 이산가족들의 아픔을 위로하는 금강산 구경은 언제쯤 가능할까, '그리운 금강산' 노래가 절로 나온다.
수수만년~/아름다운 산~ 못 가본 지 몇몇~해/오늘에 야 찾을 날~왔나~/금강산은 부른~다