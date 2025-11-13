광주교육청, 내년 예산 2조 8천억 편성... 올해 보다 1.7% 감소

광주광역시교육청은 2조 8257억 원 규모의 2026년도 예산안을 편성해 광주시의회에 제출했다고 13일 밝혔다. 내년도 편성 예산은 올해 본예산 2조 8752억 원보다 495억 원(1.7%) 줄어든 규모다.
주요 재원은 중앙정부와 지방자치단체 이전수입이다. 정부 이전수입은 전년 대비 947억 원 늘어난 2조 3102억 원으로 전체의 81.8%를 차지한다. 지자체 이전수입은 전년 대비 1052억 원 감액된 3470억 원이다. 이밖에 기타 이전·자체 수입 160억 원, 전년도 이월금 350억 원, 내부거래(기금전입) 1175억 원 등이 세입예산을 구성한다.
광주시의 2026년도 법정전입금 2906억 원 가운데 1000억 원은 시교육청 내년도 본예산에 반영되지 않았다. 재정 여건이 좋지 않은 광주시가 법정전입금을 분할해 전출하기로 하면서다. 시교육청은 이번에 미전입된 법정전입금 1000억 원을 내년 추경예산에 편성할 계획이다.
세출예산은 인건비 등 인적 분야에 1조 6806억 원, 운영비(학교, 기관) 2200억 원, 각종 교육사업비 7039억 원, 광산고 신설 사업(2027년 3월 개교) 등 시설사업비 1798억 원, 교육행정일반 414억 원 등으로 편성됐다.
학교 운영비는 전기요금 인상에 대응하기 위해 전년 대비 10% 증액했다. 학교 현장 요구를 반영해 교원 장기재직휴가 시 대체 인력 채용 등 명목으로 학교당 50만~100만 원씩 편성했다.
시교육청 신청사 건립과 관련해서는 2030년까지 신청사 이전을 목표로 설계비 등 7억 원을 반영하고, 신청사 건립기금에 200억 원을 적립하는 등 단계적으로 사업을 추진하기로 했다.
교육·돌봄 국가책임 강화를 위해 누리과정 지원 1270억 원, 늘봄학교 운영 등 220억 원을 반영했다. 아침·저녁 돌봄유치원 운영 18억 원, 장애학생 치료지원비 39억 원도 편성했다.
학부모 교육경비 부담 경감을 위한 꿈드리미 사업 473억 원, 저소득층 자녀정보화 교육지원 21억 원, 토·공휴일 급식비 지원 25억 원, 학생맞춤 통합지원 체계구축 10억 원 등 교육복지 사업에 2866억 원을 지원한다.
미래교육 환경 전환을 위한 교육 여건 개선을 위해 학생 스마트 기기 보급 265억 원, 학내 전산망 구축 87억 원, 지능형 과학실 구축 20억 원, AI·디지털 활용 수업 학교 지원 16억 원, AI 중점학교 운영 12억 원 등 AI 미래교육에 812억 원을 반영했다.
교육환경 개선을 위한 그린스마트스쿨 조성 98억원, 석면텍스 및 조명 교체 등 40억원, 기계설비 개선과 방수공사 각각 117억 원, 맘편한 화장실 105억 원, 냉난방 시설 153억 원 등 시설사업비 1798억 원을 편성했다.
이밖에 오는 2026년 7월 개원 예정인 가칭 광주민주주의역사누리터 설립 사업 예산 74억 원도 반영했다.
[관련기사]
전남교육청, 내년 예산 4조4410억 편성... 올해 대비 9.1% 감소
https://omn.kr/2g0gx