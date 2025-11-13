'천막농성장 철거 예고'에도 청양·지천댐 반대 시위 계속

큰사진보기 ▲13일 충남 청양군 지천댐 반대 대책위가 청양군청 앞에 설치된 천막농성장 앞에서 '지천댐 반대' 피켓을 들고 있다. ⓒ 이재환 - 지천댐 반대대책위 제공 관련사진보기

청양군이 지천댐 반대 천막 농성장에 대한 강제 철거를 예고한 가운데 주민들은 지천댐을 반대하는 시위를 계속 이어가고 있다. 주민들은 지난해 9월부터 청양군청 앞에 천막을 치고 지천댐 반대 농성을 벌이고 있다. 13일 기준 피켓 시위만 286일 차로 접어 들었다.청양군은 최근 지천댐 반대 주민대책위에 행정대집행 계고장을 보냈다. 군은 오는 14일 '천막농성장을 강제철거하겠다'는 방침이다. 천막 농성장 철거를 하루 앞둔 13일 지천댐 반대 대책위는 천막 농성장 앞에서 피켓 시위를 이어갔다. 천막 철거를 하루 앞두고 주민들의 성토가 쏟아지고 있다.김유태 지천댐 반대 대책위 주민은 "천막 농성장은 지천댐을 지켜온 주민들의 상징과도 같은 것이다. 천막 철거 계고장을 붙인 것은 유감스럽다"라면서도 "우리 주민들은 천막이 철거가 되든 안되든 계속 반대 투쟁을 이어갈 생각"이라고 밝혔다.김명숙 지천댐반대 공동대책위원장도 "지난 15개월 동안 지천댐과 관련해 청양군 차원에서 마련한 공식적인 설명회나 토론회가 없었다"라면서 "이달 말 환경부에서 지천댐 건설 취소를 촉구하는 집회를 벌일 것이다. 반대 투쟁은 계속될 것"이라고 경고했다.한편, 윤석열 정부의 기후대응댐 후보지(안)에 포함됐던 지천댐은 정권이 바뀌었지만 취소되지 않았다. 환경부(김성환 장관)는 지난 9월 30일 동복천댐(화순)을 비롯해 윤석열 정권에서 추진한 7개 댐 건설을 전격 취소했다. 하지만 후보지(안)에 포함됐던 지천댐은 공론화 위원회를 통해 추진 여부가 결정된다. 이에 대해 지천댐 반대 대책위 소속 주민들은 "후보지안에 불과했던 지천댐이 취소 되지 않은 것은 납득할 수 없다"라며 반발하고 있다.