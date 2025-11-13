3명 숨진 양식장은 '쪼개기 사업장'? 노동계 "당장 강제수사해야"

큰사진보기 ▲10일 오전 경남 고성군의 한 육상양식장 앞에 출입금지를 알리는 폴리스 라인이 설치돼 있다. 전날 오후 8시 30분께 이 양식장 저수조(가로 4ｍ, 세로 2.5ｍ, 높이 2ｍ) 안에서는 현장소장인 50대 한국인을 비롯한 스리랑카 국적의 20대·30대 직원 등 작업자 3명이 숨진 채 발견됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이주노동자 2명을 포함해 3명의 목숨을 앗아간 경남 고성 양식장 저수조(물탱크) 사망사고의 양식업체가 '사업장 쪼개기'에다 고용허가제 위반 의심을 받고 있는 가운데, 노동계는 "지금 당장 압수수색 등 강제수사"를 해야 한다고 촉구했다.민주노총 경남본부는 13일 "고성 양식장은 하나의 사업장"이라며 "고용노동부는 지금 당장 강제수사하라"라고 주장했다. 해당 양식장에서는 지난 9일 내국인 50대 현장소장과 스리랑카 국적 20대, 30대 이주노동자가 저수조 안에서 사망한 채 발견되었다.이후 경상남도경찰청과 고용노동부가 사고 경위 파악을 비롯해 수사에 나섰다. 경찰은 정확한 사망 원인을 밝혀내기 위해 부검을 벌였고 최종 결과까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 보인다. '익사', 감전사' 등 다양한 원인으로 보고 수사하고 있다.사망 사고가 난 업체(법인)에 몇 명이 일하고 있는지를 파악하는 게 하나의 쟁점이다. 해당 양식장이 5인 미만이면 중대재해처벌법 적용 대상에서 제외된다.고용노동부는 숨진 작업자 3명 모두 상용직 노동자로 파악하고 있다. 현장소장과 이주노동자 1명은 사고가 난 고성 소재 업체 소속이고, 다른 이주노동자 1명은 사고가 난 업체 대표의 부인 명의로 된 업체 소속으로 파악된다.이에 5인 미만을 위해 이른바 '사업장 쪼개기'를 한 거 아니냐는 의심을 받고 있다.또 사망한 이주노동자 1명은 사천 소재 사업장에 고용허가를 받았지만 고성에 있는 육상 양식장에서 일한 것으로 밝혀졌다. 이에 고용노동부는 외국인근로자고용등에관한법률을 위반한 불법 고용으로 보고 수사하고 있다.민주노총 경남본부는 "3명의 노동자가 사망한 지 며칠이 지나고 있지만, 고용노동부와 경찰이 해당 사업장에 대해 강제 수사에 들어갔다는 소식은 없다"라며 "중대재해처벌법 적용 대상 여부에 따라 처벌이 달라지는 만큼 수사는 빠르게 이루어져야 한다. 법인 등기부 등본만 확인해도 하나의 사업장으로 볼 수 있는 정황들이 있음에도 불구하고 수사는 매우 더디게 진행되고 있다"라고 밝혔다.민주노총 경남본부는 "업체는 2009년 3월 18일 등기하여 법인을 취득했고, 진주에 본점을 고성에 지점으로 나누어 운영하였다. 현재의 대표가 2012년 2월 취임한 그날 지점 설립하고, 다음날 대표 등기와 지점 등기가 동시에 이루어졌으며, 2025년 1월 31일 고성지점 등기가 폐쇄되었다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "최소한 본점과 고성지점의 경우 하나의 사업장으로 운영된 사실이 최근까지 확인되었다는 점에서 의도적인 사업장 쪼깨기가 명확하다"라며 "산업안전보건법, 중대재해처벌법, 근로기준법 등 노동법을 회피할 의도가 있었던 것 아닌가 하는 의심도 든다"라고 밝혔다.민주노총 경남본부는 "불법 의심이 되는 상황인데 수사가 늦어지면 안 된다"라며 "고용노동부 통영지청이 수사를 미적거린다면 고용노동부 창원지청 중대재해 광역수사대와 경남경찰청 중대재해 수사전담팀이 압수수색을 하는 등 강제 수사에 돌입해야 할 것"이라고 촉구했다.한편 고용노동부 통영지청은 '지역산업재해 수습본부'를 설치해 상황반, 사고수습반, 사고조사반, 운영지원반을 꾸려 운영하고, 경남경찰청은 중대재해수사팀에서 맡아 수사하기로 했다.경남경찰청 관계자는 "사고 경위와 원인을 파악하고 다양한 방향으로 수사를 하고 있다"라고 밝혔다.