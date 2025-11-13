고흥군, 독일 유통업체와 500만 달러 수출협약

큰사진보기 ▲전남 고흥군은 지난 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체인 모모고와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약을 체결했다. ⓒ 고흥군 관련사진보기

전남 고흥군은 지난 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체인 모모고와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약을 체결했다고 13일 밝혔다.모모고는 독일 베를린에 본사를 둔 아시아 식재료 및 밀키트 유통 전문기업으로 다양한 브랜드를 운영하고 있다.이번 협약에 따라 고흥군은 유자, 조미김, 건나물, 쌀 등 고흥의 우수한 농수산물이 독일에 단계적으로 공급될 예정이다.또한 고흥군은 안정적인 공급 체계를 지원하고 함께 참석한 에덴식품영농조합법인은 유자 음료 등 주요 품목의 품질관리와 출하를 담당하기로 했다. 모모고는 독일 내 유통과 홍보를 총괄하며, 현지 소비자에게 고흥산 제품을 직접 소개하고 판매를 확대하는 역할을 맡는다.고흥군은 이번 협약을 계기로 독일 내 온오프라인 유통채널 입점을 순차적으로 확대하고 현지 소비자와의 접점을 넓혀 나갈 계획이다.공영민 고흥군수는 "이번 협약은 고흥군 농수산물이 독일 현지 식탁에 오를 수 있는 첫걸음이자, 우리 농어민들의 정성과 품질이 세계적으로 인정받았다"며 "체코와 이탈리아에 이어 독일시장까지 진출한 것은 매우 고무적인 일로, 앞으로도 수출기업들이 유럽을 포함한 해외시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.