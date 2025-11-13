메뉴 건너뛰기

고흥군, 독일 유통업체와 500만 달러 수출협약

사회

광주전라

25.11.13 09:45최종 업데이트 25.11.13 09:45

고흥군, 독일 유통업체와 500만 달러 수출협약

독일시장 진출 교두보 마련…온오프라인 유통채널 확대 계획

전남 고흥군은 지난 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체인 모모고와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약을 체결했다.
전남 고흥군은 지난 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체인 모모고와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약을 체결했다. ⓒ 고흥군

전남 고흥군은 지난 12일 독일 베를린에서 아시아 식재료 전문 유통업체인 모모고와 500만 달러 규모의 농수산물 수출협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

모모고는 독일 베를린에 본사를 둔 아시아 식재료 및 밀키트 유통 전문기업으로 다양한 브랜드를 운영하고 있다.

이번 협약에 따라 고흥군은 유자, 조미김, 건나물, 쌀 등 고흥의 우수한 농수산물이 독일에 단계적으로 공급될 예정이다.

또한 고흥군은 안정적인 공급 체계를 지원하고 함께 참석한 에덴식품영농조합법인은 유자 음료 등 주요 품목의 품질관리와 출하를 담당하기로 했다. 모모고는 독일 내 유통과 홍보를 총괄하며, 현지 소비자에게 고흥산 제품을 직접 소개하고 판매를 확대하는 역할을 맡는다.

고흥군은 이번 협약을 계기로 독일 내 온오프라인 유통채널 입점을 순차적으로 확대하고 현지 소비자와의 접점을 넓혀 나갈 계획이다.

공영민 고흥군수는 "이번 협약은 고흥군 농수산물이 독일 현지 식탁에 오를 수 있는 첫걸음이자, 우리 농어민들의 정성과 품질이 세계적으로 인정받았다"며 "체코와 이탈리아에 이어 독일시장까지 진출한 것은 매우 고무적인 일로, 앞으로도 수출기업들이 유럽을 포함한 해외시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

댓글
