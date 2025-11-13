[사진] 거대한 선박의 그림자 아래, 한 노동자가 세상을 지탱하고 있었다

큰사진보기 ▲물 위에 선 한 이주노동자가 굵은 밧줄을 붙잡고 있다. 거대한 선박을 레일 위로 올리기 전, 눈에 보이지 않는 균형을 맞추는 순간이다. 철과 바다, 인간의 몸이 긴장 속에서 서로를 지탱한다. 멀리 도시의 고층건물이 빽빽히 들어선 풍경 속에서, 이 한 사람의 노동은 그 도시를 실제로 움직이게 하는 숨은 손처럼 느껴진다. 거대한 산업의 그림자 아래, 그의 밧줄은 단지 배를 끄는 줄이 아니라, 오늘을 견디고 내일을 이어가는 삶의 끈이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 영도의 수리조선소 한켠, 거대한 선박의 키와 프로펠러가 부산 도심을 향해 묵직한 존재감을 드러낸다. 그 아래 얕은 바닷물 위에 선 한 노동자가 있다. 그는 허리까지 차오른 물속에서 밧줄을 붙잡고 있다. 수리선박의 상가(上架)작업, 배를 레일 위로 올리기 전, 미세한 각도를 조정하고 신호를 맞추는 작업이다. 거대한 철과 인간의 호흡이 맞아야 가능한 순간이다.그는 이주노동자다. 한국의 조선업을 떠받치고 있는 이름 없는 수많은 손들 중 하나다. 그들의 일터는 늘 바다와 철 사이에 있다. 위험과 피로, 그리고 생계의 무게가 교차하는 곳이다. 하지만 이 장면 속 그의 모습은 단지 '노동자'라는 단어로만 설명되지 않는다. 그는 오늘도 거대한 산업의 톱니 속에서, 삶을 스스로 당기며 버티는 존재다.배의 키는 도시를 향해 있고, 멀리 고층건물들이 바다를 내려다보고 있다. 한쪽은 개발과 번영의 상징이고, 다른 한쪽은 그것을 떠받치는 노동의 현실이다. 그 사이에서 이주노동자의 작은 실루엣은 우리 사회의 구조적 불평등을 조용히 드러낸다.노동은 단순한 생계수단이 아니라, 인간이 세상과 연결되는 가장 근본적인 행위다. 그 밧줄 하나가 바로 삶을, 공동체를, 그리고 도시의 지속을 붙들고 있는 셈이다. 영도의 바닷바람 속에서, 그 밧줄 끝에는 묵묵히 하루를 살아내는 이들의 존엄이 매달려 있다.